본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

아임웹, 자사몰 물류 네트워크 본격 확장

최호경기자

입력2025.08.20 08:08

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한진 등 전문물류 3사 동시 입점

아임웹은 자사몰 물류 네트워크 확장에 본격적으로 나선다고 20일 밝혔다.


한진·품고·모두먼트 등 주요 물류사 3곳이 아임웹 앱스토어에 동시 입점하면서, 자사몰에서도 당일출고, 주 7일 배송 등 물류 서비스를 운영할 수 있게 됐다.

아임웹은 자사몰 물류 네트워크 확장에 본격적으로 나선다고 20일 밝혔다. 아임웹

아임웹은 자사몰 물류 네트워크 확장에 본격적으로 나선다고 20일 밝혔다. 아임웹

AD
원본보기 아이콘

최근 이커머스 시장에서 배송 속도가 구매 전환율과 재구매율을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 떠올랐다. 하지만 소상공인과 중소기업이 운영하는 자사몰은 독자적인 물류 시스템 구축이 어렵다는 점에 아임웹은 주목했다.

이에 따라 아임웹은 앱스토어 내 간편한 연동 구조를 통해 브랜드들이 전략에 맞는 파트너를 직접 선택하고 당일출고, 주 7일 배송, 24시 주문 마감 등 자사몰에 최적화된 물류 옵션을 설계할 수 있도록 지원한다. 각 물류사의 출고·재고 정보도 아임웹 관리자 페이지에서 실시간으로 확인 가능해 운영 효율성 역시 향상될 것으로 보인다.


아임웹은 이번 연동을 시작으로 향후 다양한 배송 옵션을 제공하는 파트너와의 협업을 확대해 나갈 계획이다.


이수모 아임웹 대표는 "앞으로도 중소 브랜드가 자사몰 기반으로도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 인프라를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

계량기 50% 잠근다…최악 물 부족 강릉 20일부터 제한급수

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

1952조8000억원, 한번도 경험해보지 못한 가계빚

새로운 이슈 보기