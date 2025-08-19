남양주시, '정원여행' 준비 순항…중간보고회 통해 박람회 추진 본격화

경기 남양주시는 19일 시청 부시장실에서 '2025 남양주 정원문화박람회' 중간보고회를 개최했다.

홍지선 남양주시 부시장이 19일 시청 부시장실에서 '2025 남양주 정원문화박람회' 중간보고회를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회는 정원문화 확산과 정원사업 활성화를 목적으로 마련됐으며, '정원여행'을 주제로 시민이 직접 참여하는 축제로 기획되고 있다.

이날 보고회에는 홍지선 부시장을 비롯해 자문위원, 시민정원사, 용역사 대표, 관계 공무원 등 총 10명이 참석해 △박람회 전반 기획 △행사장 경관 연출 △주요 프로그램 운영 계획 △안전관리 방안 등에 대해 보고하고 질의응답을 이어갔다.

용역사는 △돌아봄 △바라봄 △그려봄의 3단계 여정을 담아 정원문화의 과거와 현재, 미래를 아우르는 박람회 콘셉트를 설명하고, 정원산업전, 플리마켓, 컨퍼런스, 캠핑존 등 등 다양한 콘텐츠 운영 계획을 밝혔다.

특히 △다산의 채마밭 시간여행 △쉼의 정원여행 △정원으로 가족여행 △더불어 살아가는 정원여행 △정원으로 만나는 작은 지구 등 다섯 가지 체험 프로그램은 시가 지난 4월부터 운영한 시민 강사 양성과정 수료생들이 직접 참여해, '시민이 주도하는 박람회'라는 기획 의도를 강조했다.

시는 이날 회의를 바탕으로 최종 계획을 수립하고, 오는 9월 26일부터 27일까지 이틀간 다산중앙공원 일원에서 박람회를 개최할 계획이다. 개막식은 26일 오후 5시에 열릴 예정이다.

홍지선 부시장은 "기존 관 주도의 박람회가 아닌 시민 참여형 축제라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "지속적인 행사가 될 수 있도록 많은 노력 바란다" 고 당부했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>