오리온, '무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛' 출시

올리브와 5가지 허브 더해

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 108,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 109,500 2025.08.19 개장전(20분지연) 관련기사 "해외법인 성장 견고" 오리온, 상반기 매출 1조5789억…전년比 7.6%↑ 상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐[K푸드 G리포트]④ 전 종목 시세 보기 close 은 감자칩에 올리브와 허브를 넣은 '무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛'을 출시했다고 19일 밝혔다.

무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛은 두툼하게 썰어 갓 튀겨낸 감자칩에 스페인산 엑스트라버진 올리브유를 뿌리고 올리브와 로즈마리, 바질, 타임, 오레가노, 파슬리 등 5가지 허브를 함께 갈아 넣어 향긋한 풍미를 높인 것이 특징이다.

오리온 '무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛' 제품 이미지. 오리온 AD 원본보기 아이콘

오리온은 최근 감자에 올리브와 허브를 더한 레시피가 대중적인 트렌드로 자리 잡은 것에 착안해 이를 무뚝뚝감자칩에 접목했다. 레시피를 수백번 변경하며 감자 원물의 식감과 풍미를 극대화할 수 있는 최적의 조합을 완성했다는 설명이다.

오리온 관계자는 "껍질째 두툼하게 썰어 풍성한 식감을 살린 무뚝뚝감자칩에 올리브와 5가지 향긋한 허브를 더해 한 입만으로도 이국적인 풍미를 느낄 수 있다"며 "와인, 맥주 등 다양한 주류와의 페어링도 좋아 홈파티나 여유로운 저녁 자리에서 고급스러운 분위기를 연출할 수 있을 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>