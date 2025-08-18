'무장공비 침투'… 국가비상대비태세 확립 '을지연습'

세종시, 18일부터 4일 간 통합 대응 점검

을지연습에 앞서 회의에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. /사진= 안전정책과 제공

비상대비태세 확립을 위해 전국적으로 을지연습을 실시한다. 을지연습은 1968년 북한 무장 공비 침투사건을 계기로 국가 비상 대비 태세 확립을 위해 실시되기 시작했으며, 올해로 57번째를 맞았다.

18일부터 21일까지 진행되는 을지연습은 북한 핵·미사일 능력, 북-러 전략적 관계, 인공지능 및 드론 활용 신기술 전쟁 양상 등 안보 위협이 다변화·고도화되고 있는 것을 고려해 더욱 엄중하게 진행된다.

세종시에 따르면 공무원 비상 소집을 시작으로 다양한 상황을 반영해 위기 대응 및 비상 대비 역량을 종합적으로 점검할 예정이다. 특히 신속한 전시체제 전환이 이뤄질 수 있도록 전시 직제를 편성하고 전시 현안 과제 토의, 실제 훈련, 도상연습 등을 통해 통합 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 을지연습 3일 차인 20일에는 공습 상황을 가정해 공습경보를 발령하고 이에 따른 전 국민 참여 민방위 대피 훈련도 함께 시행한다.

최민호 시장은 "을지연습은 실전을 대비한 훈련으로, 형식적인 훈련에 그치지 않고 엄중하게 임해야 한다"며 "특히 전시 상황에 대비해 각종 군사 용어의 의미를 충분히 숙지하고 안보 의식을 높일 수 있도록 전 직원을 대상으로 한 안보 교육을 겸하는 훈련이 될 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





