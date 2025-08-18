KB국민은행, 카드매출관리 서비스 무료 지원…"페이·배달플랫폼까지 확대"

KB국민은행은 지난 6월 소상공인의 매출 관리를 돕기 위해 출시한 '우리가게 카드매출' 서비스의 소상공인 이용 고객이 1만명을 넘어섰다고 18일 밝혔다.

KB스타뱅킹에서 카드 매출액·입금액·입금 보류금액 등 매출 관련 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스로, 소상공인 고객은 무료로 이용이 가능하다. KB국민은행은 카드 매출뿐 아니라 간편결제(페이), 온라인마켓, 배달 플랫폼 매출까지 관리할 수 있도록 연말까지 서비스를 확대할 예정이다.

KB국민은행은 복잡한 세무절차로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위한 새 프로그램도 준비하고 있다. 주거래 소상공인 고객을 대상으로 부가가치세 및 종합소득세 신고 서비스를 무료로 제공하는 내용이다. 부가가치세 신고 지원 서비스는 올해 4분기 중, 종합소득세 서비스는 내년 4월부터 시작할 예정이다.

이같은 소상공인 지원 프로그램은 'KB소상공인 응원 프로젝트'의 일환으로 진행되고 있다. 프로젝트는 ▲비대면 금융지원 ▲대출이자 및 보증료 지원 ▲기업가형, 프랜차이즈형 등 성장형 소상공인을 위한 대면채널 금융지원 ▲소상공인의 매출 관리 및 증대를 돕기 위한 매출지원 등 총 4개 부문이다.

KB국민은행 관계자는 "매출지원 프로그램이 소상공인의 자금 관리와 편의성 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "소상공인의 안정적인 성장을 돕기 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 전했다.





