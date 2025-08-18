[특징주]美태양광 수요 우려 완화…태양광株 오름세

미국 태양광 설치 수요에 대한 우려가 완화되면서, 국내 태양광 업체의 주가가 상승세다.

18일 오전 9시4분 기준 OCI홀딩스 OCI홀딩스 010060 | 코스피 증권정보 현재가 106,600 전일대비 8,200 등락률 +8.33% 거래량 125,519 전일가 98,400 2025.08.18 09:28 기준 관련기사 [특징주]OBBBA 수혜 기대…OCI홀딩스, 9%대 상승OCI홀딩스, 2분기 영업손실 777억원…적자 전환[단독]이우현 OCI 회장 "말聯 한일 합작법인, 위기감에 의기투합한 것" 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일보다 5100원(5.18%) 상승한 10만3500원에 거래됐다. 같은 시간 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 850 등락률 +2.83% 거래량 1,296,140 전일가 30,000 2025.08.18 09:28 기준 관련기사 DL, 여천NCC에 1500억원 대여 결정…위기 일단 넘겨한화, DL에 여천NCC 자금지원 '공식화' 요청…"시장 불안 해소해야"연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close 도 650원(2.17%) 오른 3만650원에 거래됐다.

앞서 지난 15일 미국 주식시장에선 선런(33%), 솔라에지테크놀로지스(17%), 퍼스트솔라(11%) 등 주요 태양광 기업의 주가가 급등했다.

이와 관련해 김동진 현대차증권 연구원은 "트럼프 행정부가 발표한 새로운 세액공제 지침이 시장의 우려 대비 양호한 것으로 판단되면서, 태양광 설치 수요에 대한 시장 우려가 완화된 것으로 풀이된다"고 말했다

김 연구원은 "미국 정책 영향을 크게 받는 한국 태양광 주식들에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "최선호 주로 OCI홀딩스를 추천하며, 관심 종목은 한화솔루션"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



