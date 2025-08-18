본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]美태양광 수요 우려 완화…태양광株 오름세

김대현기자

입력2025.08.18 09:19

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국 태양광 설치 수요에 대한 우려가 완화되면서, 국내 태양광 업체의 주가가 상승세다.


18일 오전 9시4분 기준 OCI홀딩스 는 전 거래일보다 5100원(5.18%) 상승한 10만3500원에 거래됐다. 같은 시간 한화솔루션 도 650원(2.17%) 오른 3만650원에 거래됐다.

[특징주]美태양광 수요 우려 완화…태양광株 오름세
AD
원본보기 아이콘

앞서 지난 15일 미국 주식시장에선 선런(33%), 솔라에지테크놀로지스(17%), 퍼스트솔라(11%) 등 주요 태양광 기업의 주가가 급등했다.


이와 관련해 김동진 현대차증권 연구원은 "트럼프 행정부가 발표한 새로운 세액공제 지침이 시장의 우려 대비 양호한 것으로 판단되면서, 태양광 설치 수요에 대한 시장 우려가 완화된 것으로 풀이된다"고 말했다


김 연구원은 "미국 정책 영향을 크게 받는 한국 태양광 주식들에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "최선호 주로 OCI홀딩스를 추천하며, 관심 종목은 한화솔루션"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기