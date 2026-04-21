국가 AI 프로젝트에 AI 에이전트·초격차 스타트업 과제 선정

AI 에이전트에 64장, 초격차 스타트업에 200장 확보

민간 데이터센터와 연계해 선정 기업이 GPU 원격 이용 가능

중소벤처기업부가 '국가 AI 프로젝트'로 확보한 GPU 264장을 중소기업 제조 현장과 스타트업에 지원한다고 21일 밝혔다.

앞서 과학기술정보통신부는 지난 1일 추가경정예산을 통해 정부가 확보한 GPU 1만장 중 3000여장을 부처별 사업에 연계 지원하는 '국가 AI 프로젝트'에 공급하기로 했다. 부처별 수요 조사와 심사를 거쳐 GPU 배분 계획을 확정했다.

중기부는 국가 AI 프로젝트에 ▲중소 제조 특화 멀티 AI 에이전트 사업▲혁신 AI 스타트업 전략 기술 상용화·인공지능 전환(AX) 가속 프로젝트(이하 초격차 스타트업) 등 2개 과제를 신청해 모두 선정됐다.

중기부는 AI 에이전트 과제에 GPU 64장, 초격차 스타트업 과제에 200장을 지원한다. 특히 초격차 창업기업 과제는 '국가 AI 프로젝트'의 GPU 기반 혁신 AI 창업기업의 성장 촉진을 위한 주요 과제로 선정됐다.

이번에 배분된 GPU 자원은 전량 중소·벤처기업과 창업기업에 지원될 예정이다. AI 인프라 부족으로 어려움을 겪는 기업의 기술 개발과 사업화에 쓰인다.

중기부가 시행 예정인 2개 과제는 공모·선정평가(4~5월)를 거쳐 올해 6월부터 지원한다. 과제에 선정된 기업들은 민간 데이터센터인 NHN클라우드와 연계해 센터가 보유한 GPU를 원격으로 이용하는 클라우드 방식으로 연말까지 무상 지원을 받게 된다.

AI 에이전트 지원과제는 기술·제조기업 컨소시엄을 대상으로 중소제조 현장 공정·품질 최적화를 위한 기술개발부터 현장적용까지 전 주기를 지원한다. 제조 공정에 대한 AI 학습, 데이터 확보, 기술 실증화를 포함한 AI 에이전트 기술개발에 GPU를 활용할 수 있다.

200장을 배정받은 '초격차 스타트업' 과제는 창업기업을 대상으로 ▲대학·출연연의 전문역량과 창업기업의 기술을 합친 '전략 AI' 개발에 85장 ▲기업 간 협업을 통해 특정 산업 분야에 특화된 맞춤형 AI 솔루션 개발에 85장을 지원한다. 특히 초격차 스타트업 과제 중 '모두의 창업'에 30장을 지원, 예비 창업가에게 장벽이었던 GPU 확보 문제를 해소한다.

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박용순 중기부 중소기업정책실장은 "이번 국가 AI 프로젝트 참여를 통해 확보한 GPU는 제조현장의 인공지능 전환과 AI 기반 사업모델을 추진하는 창업기업에게 실질적인 도움이 될 것"이라며 "중기부는 제조현장과 창업 생태계 전반에 AI 활용을 확산해 기업의 성장 기반을 강화해 나겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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