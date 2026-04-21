다주택자 매물 비중 17%…강남3구·한강벨트는 20% 넘어

3월 서울 지역 아파트 토지거래허가 신청 건수가 전월 대비 70% 가까이 급증했다. 다음 달 9일 다주택자에 대한 양도소득세 중과유예 폐지를 앞두고 세금 회피 매물 거래가 늘었기 때문으로 분석된다.

정부가 다주택자 소유 매물에 대한 실거주 의무를 유예하면서 지난달 서울 아파트의 토지거래허가신청이 전월 대비 70% 가까이 는 것으로 나타났다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시는 지난달 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수가 7653건을 기록했다고 21일 밝혔다. 이는 4509건이었던 2월 대비 69.7% 는 것으로, 지난해 10월 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶인 이후 월 단위로는 가장 많은 수치다.

지난해 10월 1072건이었던 아파트 토지거래허가 신청 건수는 ▲11월 4030건 ▲12월 4834건 ▲올해 1월 6437건으로 증가세를 보이다 2월 4509건으로 감소했지만, 지난달 다시 7653건으로 급증했다.

이에 따라 지난해 10월 서울 전역 토지거래허가제 시행 이후 지난달까지 누적 신청 건수는 총 2만8535건이며, 이 중 86.5%인 2만4669건이 처리된 것으로 집계됐다.

권역별로는 2월까지 감소세를 보이던 강남·서초·송파 등 강남3구와 용산구, 한강 벨트 지역의 신청 비중이 지난달 들어 다시 증가세로 전환된 반면, 한강 이북 10개 구(강북, 노원, 도봉 등), 한강 이남 지역 4개 구(강서, 관악, 구로, 금천)의 신청 비중은 다소 감소했다.

실제 전체 허가 신청 중 강남3구 및 한강벨트를 제외한 외곽지역의 비중은 지난해 10월 53.6%에서 올해 2월 67.3%까지 늘었지만, 지난달에는 61.4%로 줄었다.

이는 2월 27일 토지거래허가 실거주 의무를 한시적 유예하는 내용을 담은 부동산거래신고법 시행령 개정으로 다주택자 매물이 늘었기 때문으로 보인다.

지난달 전체 허가 신청 가운데 다주택자 매물은 1310건으로 전체의 17.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 다주택자 매물 비중은 한강벨트(25.0%), 강남3구 및 용산구(21.6%)가 강북 10개 구(13.3%), 강남 4개 구(12.4%)보다 높았다.

거래허가 신청 가격은 전월 대비 -0.08% 하락한 것으로 나타났다. 실수요 중심의 중저가 및 외곽지역은 오름세를 유지했지만 강남 및 한강벨트 등 고가지역은 하락세를 보였다.

AD

업계에서는 이달 역시 허가 신청이 몰릴 가능성이 높은 것으로 내다봤다. 정부가 다주택자의 매물 출회를 늘리기 위해 다음 달 9일까지 토지거래허가를 신청한 거래에 대해서도 양도세 중과를 배제해 주기로 했기 때문이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>