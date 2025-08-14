내란특검, 민주당에도 조사 협조 요청…'계엄해제 방해 의혹'

백혜련 의원 등에 조사 요청

비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 14일 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 "더불어민주당 의원들에게도 조사 협조를 요청했다"고 밝혔다.

박지영 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 "당과 무관하게 진상 파악을 위해 필요한 분들에게 협조를 요청했다"며 "백혜련 의원을 비롯한 몇분에게 요청을 드렸고, 날짜나 방식은 서로 논의 중"이라고 말했다.

특검팀은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 수차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 최근에는 조경태, 김상욱, 김예지 등 표결 당시 야당 의원들을 줄줄이 소환했다.

추경호 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "당사에서 대통령과 통화 뒤 의총 장소를 국회로 옮겼고 동료 의원들과 함께 국회로 들어갔다"며 "표결을 방해할 생각이었다면 의총 장소를 국회로 변경하지 않고 계속 당사에 머물렀어야 한다"고 밝혔다.

이에 대해 박 특검보는 "(표결이 열리는) 본회의장으로 오라고 한 것이 아니라 의총을 열기 위해 예결위원회장으로 오라고 한 것"이라며 "사실관계를 좀 더 파악해봐야 하지 않나 생각한다"고 설명했다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 '평양 무인기 의혹'의 핵심 피의자인 김용대 드론작전사령관을 불러 조사 중이다. 이와 관련해 인성환 전 국가안보실 2차장도 참고인 신분으로 불러 조사하고 있는 것으로 전해졌다.

박 특검보는 아울러 박성재 전 법무부 장관이 비상계엄 직후 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라고 지시했다는 의혹과 관련해 "수사가 진행 중인 상황"이라며 "지시가 있었던 배경 등에 대한 조사가 필요할 것"이라고 했다.





