본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘광복의 숨결’ 되새겨… 부산보훈청, 대형 태극기·사진전 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.14 14:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청사 외벽 대형 태극기 현수막·태극기 변천사 사진전 한 달간 운영

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)이 광복 80주년을 맞아 청사 외벽에 대형 태극기 현수막을 걸고 태극기 변천사 사진전을 열며 광복의 의미를 되새겼다.


보훈청은 이번 달 한 달간 청사 외벽에 대형 태극기 현수막을 설치했다. 독립의 숨결과 자유의 함성을 되살리고 나라 사랑하는 마음을 드높이기 위한 취지다.

민원인뿐만 아니라 인근 직장인들도 광복의 역사적 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 시인성이 높은 위치에 걸었다.


청사 2층 아뜨리움에서는 '태극기 변천사 사진전'도 마련됐다. 전시에는 3·1운동, 대한민국 임시정부 수립 과정, 한국광복군 활동 등 순국선열들의 발자취가 일목요연하게 담겼다.


이남일 부산지방보훈청장은 "광복절은 우리 민족이 이룩한 자유와 독립의 역사적 의미를 되새기는 날"이라며 "나라를 위해 헌신한 분들의 희생을 잊지 않고 기리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산지방보훈청 태극기 외벽 현수막.

부산지방보훈청 태극기 외벽 현수막.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기