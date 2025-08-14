본문 바로가기
전주시, 수소충전소 7곳 대상 안전 점검

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.14 10:37

충전원 근무환경·가스누설 경보장치 등

전북 전주시는 지난 6~13일 수소충전소 7개소를 대상으로 폭염과 폭우, 강풍 등 자연재해 대비 및 충전설비 안전관리 현황 등을 점검했다고 14일 밝혔다.

전주시가 최근 수소충전소를 방문해 폭염과 폭우, 강풍 등 자연재해 대비 및 충전설비 안전관리 현황 등을 점검하고 있다. 전주시 제공

주요 점검 사항은 폭염 등 대비 충전원 근무환경 ▲폭우 대비 배수설비 등 관리 현황 ▲강풍 등으로 인한 낙하물 사고 대비 현황 ▲충전설비 도장 등 부식방지 조치 ▲가스누설 경보장치 등 안전관리 장비 점검 여부 등이다.


이번 점검 결과는 충전설비 안전관리 및 폭염, 강풍 관련 대비는 수소충전소 7개소 모두 양호했으며, 일부 수소충전소에서 시설물 방수 관련 개선이 필요해 조치 중이다.

시 관계자는 "수소충전소의 철저한 안전관리는 시민의 안전 보장과 안정적인 수소공급에 필수적이다"며 "앞으로도 수소충전소 안전사고 방지와 안정적인 운영을 통해 수소에너지 확대와 수소경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.


한편, 시는 지난 2019년부터 현재까지 1,300여대의 수소차를 보급했으며, 특히 수소 버스는 현재까지 217대를 보급해 수소상용차 도입을 선도하고 있다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
