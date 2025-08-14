한화손보, 상반기 순익 12.6%↓…투자손익으로 방어

매출은 13% 증가…여성보험 호조

보유계약 CSM 4.1조…8.4% 늘어

한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 5,810 전일대비 130 등락률 -2.19% 거래량 153,874 전일가 5,940 2025.08.14 11:01 기준 관련기사 "교육세 때문에 순이익 줄 듯"…보험사 재무리스크 현실화"무슨 책 좋아하세요?"…'성사율 44%' 미혼남녀 100명 '설렘팅', 돌아왔다[단독]한화생명, 인니 금융계열사 지주사 체제로 전환한다 전 종목 시세 보기 close 상반기 순이익이 전년 동기 대비 두 자릿수 감소한 것으로 나타났다. 보험손익 부진 영향이다. 다만 투자손익과 보유계약 보험계약서비스마진(CSM) 성과 등으로 감소 폭을 줄였다.

서울 영등포구 여의도 한화손해보험 본사 전경. 한화손보 AD 원본보기 아이콘

14일 한화손보에 따르면 올해 개별 기준 상반기 당기순이익은 2226억원으로 전년 동기(2547억원) 대비 12.6% 감소했다.

보험손익은 2068억원으로 전년 동기(2624억원) 대비 21.2% 줄었지만, 투자손익은 974억원으로 전년 동기(737억원) 대비 32.2% 증가하며 실적을 방어했다.

상반기 매출액은 3조3226억원으로 전년 대비 13% 늘었다. 2분기만 보면 매출은 1조7134억원으로 15.5% 증가했다.

여성보험 시장에서 경쟁 우위를 갖춘 '한화 시그니처 여성건강보험'을 안정적으로 판매한 데다 시니어·유병자 시장 상품 경쟁력을 강화한 것이 매출 증가세를 이끌었다고 회사 측은 설명했다.

보유계약 CSM은 4조1228억원으로 지난해 말 대비 8.4% 증가했다. 신계약 CSM은 전년 동기 대비 23% 늘어난 4510억원을 기록해 안정적인 이익 기반을 확대했다.

회사는 제3보험 영역에서 배타적 사용권을 확보하고 신계약 가치배수를 높여 양질의 계약을 확보했다고 알렸다.

한화손보 관계자는 "하반기에도 여성보험을 기반으로 브랜드 입지를 강화할 것"이라며 "5종의 배타적사용권을 획득한 어린이보험 등 경쟁력을 갖춘 상품을 확대해 성장을 이어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>