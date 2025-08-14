GS25, LG트윈스·한화이글스와 손잡았다…리그 1·2위 굿즈 출시

우리동네GS·와인25플러스 한정 예약 판매

핫도그, 40주년 기념 와인…상품 라인업 강화

GS25가 국내 프로야구 리그에서 1, 2위를 달리고 있는 LG트윈스, 한화이글스와 손잡고 야구팬 마음을 사로잡을 상품을 선보인다고 14일 밝혔다.

2년 연속 1000만 돌파가 확실시되는 시즌에서 두 구단 모두 좋은 성적을 거두며 팬들의 응원 열기가 그 어느 때보다 높아 이번 협업 상품에 큰 관심이 쏠릴 것으로 기대된다.

GS25가 LG트윈스, 한화이글스와 협업을 통해 출시하는 굿즈 상품 이미지. GS리테일 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 협업은 야구팬뿐 아니라 MZ세대의 취향을 반영해 한정판 굿즈와 먹거리, 주류를 결합한 것이 특징이다. LG트윈스와는 ▲LG트윈스 오리지널 핫도그 ▲LG트윈스 보냉백을 선보인다.

'LG트윈스 오리지널 핫도그'(2700원)는 6일부터 오프라인 매장에서 판매 중이며, 자체 개발한 긴 세블락 소시지를 사용해 첫 한입부터 끝까지 소시지 맛을 즐길 수 있도록 했다. 핫도그의 정석인 양파·피클·케첩·머스타드 소스를 담아 한 손에 들고 간편하게 즐길 수 있다. 'LG트윈스 보냉백'(1만9000원)은 14일부터 우리동네GS 앱을 통해 사전 예약을 받는다. 은박이 아닌 고주파 가공 방수 재질로 제작해 방수·보냉 기능을 강화했으며, 넉넉한 수납공간과 공식 엠블럼 지퍼 손잡이로 포인트를 줬다.

한화이글스와의 협업 상품은 ▲수리 보냉백(1만9000원) ▲아크릴 디오라마(1만9000원) ▲컵홀더 트레이(1만2000원) ▲하루엔진 마그 부스터샷(4만2900원) ▲텀블러&스티커 세트(핑크·아이보리·블랙, 각 5만1900원) 등이다.

이들 상품은 19일부터 우리동네GS 앱을 통해 한정 예약을 진행한다. 텀블러는 미국 3대 텀블러 브랜드 '하이드로 플라스크'와 협업 제품으로 946㎖ 대용량, 탁월한 보온·보냉 성능, 다양한 방수 기능 스티커를 제공해 개성 있는 커스터마이징이 가능하다.

주류 라인업도 추가했다. '한화이글스 40주년 기념 더페더럴리스트 와인' 2종(샤르도네 4만7900원·버번베럴 5만3900원)을 각 2000개 한정으로 와인25플러스에서 예약할 수 있다. 독수리 문양을 사용한 라벨 디자인에 홈·어웨이 유니폼 컬러, 한화이글스 로고, 40주년 심볼을 적용한 전용 케이스와 쇼핑백을 구성해 소장 가치를 높였다.

GS25는 현재 LG트윈스·한화이글스·울산HD·FC서울 등 프로구단과 협업해 '스포츠 특화 편의점'을 운영하고 있다. 올해 6~7월 기준, 스포츠 특화 매장은 일반 매장 대비 일평균 매출이 최대 3.8배, 방문 고객 수는 3.1배 많았다. 특히 굿즈 매출 비중이 평균 30%를 웃돌았으며, 한화생명볼파크점의 경우 굿즈 매출 비중은 47%에 달하고, 판매액만 약 4억6000만 원을 기록했다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "GS25는 지난해부터 업계 야구 마케팅을 선도해왔으며 올 시즌 가장 주목받는 1·2위 구단과의 협업을 한층 강화해 고객들에게 새로운 경험을 제공하는 편의점으로 발전했다"며 "앞으로도 다양한 고객 경험을 통해 야구팬들의 일상에 '홈런 한 방'을 더하는 컬처 리테일 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>