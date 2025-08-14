본문 바로가기
공군 블랙이글스, 광복 80주년 맞이 기념 엠블럼 첫선

유제훈기자

입력2025.08.14 09:08

공군이 광복 80주년을 기념하기 위해 특수비행팀 '블랙 이글스(Black Eagles)'의 T-50B 항공기에 기념 엠블럼을 부착했다.


공군은 블랙이글스 특수비행팀을 운영하는 제53특수비행전대가 지난 12일까지 T-50B 항공기 11대의 수직 꼬리날개에 광복 80년 기념 엠블럼을 부착하는 작업을 진행했다고 14일 밝혔다. 블랙이글스는 공군을 대표, 국산 항공기의 우수성을 세계에 알리는 특수비행팀이다.

광복 80주년 기념 엠블럼은 숫자 '80'과 문자(로고타입) '광복 80'으로 구성됐으며, 광복 80년 기념사업추진위원회의 '광복 80' 로고를 바탕으로 제작됐다. 광복 80년을 뜻하는 숫자 '80'에는 한반도의 형상과 태극 문양을 동시에 담았으며, 태극기의 색에서 영감을 받아 국민의 열정과 희망을 각각 상징하는 붉은색과 파란색을 조화롭게 사용해 국민과 함께한다는 기념의 의미를 포함했다. 특히 이번 엠블럼은 블랙이글스가 국민과 함께 상승함을 상징하는 사선으로 그려져 공군의 강력한 힘과 팀워크를 함께 표현했다.

공군은 기념 엠블럼을 부착한 블랙이글스 항공기를 오는 15일 충남 천안 독립기념관 상공에서 펼쳐지는 '광복 80년 경축 문화행사, 겨레의 빛' 축하비행에서 처음 공개할 예정이다. 공군은 이번 엠블럼 부착을 단발성 행사로 끝내지 않고, '2025 ADEX' 등 후반기 주요 일정에서도 광복 80년을 기념하는 의미가 계속 이어질 수 있도록 오는 11월까지 해당 엠블럼을 부착하고 비행을 이어나갈 예정이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

