李대통령, 교육 최교진·여가 원민경 지명…공정위 주병기·금융위 이억원 발탁

국가교육위원장에 차정인 부산대 교수를 내정

농어업농어촌특별위원장에 김호 단국대 교수 위촉

이재명 대통령이 교육부 장관, 여성가족부 장관, 공정거래위원장, 금융위원장 후보자를 지명했다. 또 대통령 소속 국가교육위원장을 내정하고, 농어업농어촌특별위원장도 위촉했다.

최교진 교육부 장관 후보자 AD 원본보기 아이콘

13일 강훈식 대통령비서실장은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이 대통령이 이들 6명에 대해 인선을 했다고 밝혔다. 이 대통령은 교육부 장관 후보자에 최교진 세종특별자치시 교육청 교육감을 지명했다.

강 비서실장은 "최 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여년을 헌신한 자타공인 전문가"라면서 "전국 시도교육감협의회장과 균형발전위 자문위원 역임하며 지역균형 이해도 높다. 초중고와 고등교육 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 서울대 10개 만들기 등 이 대통령의 공약을 이행할 것"이라고 설명했다.

원민경 여성가족부 장관 후보자 원본보기 아이콘

여가부 장관 후보자로는 원민경 변호사를 발탁했다. 원 후보자는 여성인권위원장과 국회 성평등자문위원 등을 거쳐 여성과 사회적 약자의 인권을 위해 활동해온 법조인이다. 강 비서실장은 "성별 갈등은 우리 사회 해결해야 하는 문제라는 인식으로 양성평등 지향하는 이 대통령의 뜻에 부응해 통합과 포용으로 성평등 대한민국을 만들 것"이라고 했다.

공정위원장 후보자로는 주병기 서울대 경제학부 교수가 지명됐다. 주 후보자는 분배정의연구센터 대표를 역임하며 소득 불평등 해결과 공정한 경제체제를 연구해온 학자다. 강 비서실장은 "하도급, 담합, 내부거래 등 고질적인 불공정을 타파하고 공정한 시장 질서 확립이라는 국정철학을 치밀하게 수립할 경제검찰 후보자"라고 평가했다.

금융위원장 후보자로는 이억원 서울대 특임교수가 이름을 올렸다. 이 후보자는 기재부 1차관 역임하고, 한국 자본시장연구원 초빙연구위원으로 활동 중인 금융 전문가다. 강 비서실장은 "경제관료 경륜 바탕으로 서민 눈물 닦아주는 정책과 자본시장 활성화 등 정부 철학 충실히 이행할 것"이라고 말했다.

이 대통령은 또 국가교육위원장에 차정인 부산대 교수를 내정하고, 농어업농어촌특별위원장에 김호 단국대 환경자원경제학과 교수를 위촉했다.

강 비서실장은 "차 내정자는 국가거점국립대총장협의회장과 부산대 총장을 역임한 전문성과 인권변호사 감수성을 동시에 보유하고 있다"면서 우리 공교육이 전문성 있는 따뜻한 교육 될 수 있도록 올바른 정책을 수립해나갈 것"이라고 말했다. 차 내정자의 임기는 9월 중 시작한다.

김 예정자는 경실련 상임위원장 역임한 인물이다. 강 비서실장은 "농업경제학 박사 출신으로 활발한 연구를 수행해왔다"면서 "특히 현장서 3농, 농업·농어촌·농어업 혁신 위해 노력해왔다. 누구나 살고 싶은 농촌 만들겠다는 이 대통령의 공약 이행하기 위해 생생한 현장의 목소리로 자문할 것"이라고 설명했다.

한편 강 비서실장은 "이 대통령은 우리 정부 유일한 한계는 상상력이라고 거듭 강조했다"면서 "현실 안주하지 말고 과감한 상상력과 신속한 실천으로 사회적 난제 해결 나설 것을 주문했다"고 전했다. 이어 "특히 교육, 성평등, 불공정 관행, 이자놀이 등 오래 해결 안 된 문제일수록 정책 수용자인 국민 의견을 깊이 경청하면서 가지 않은 길을 과감히 걸어갈 것 당부했다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>