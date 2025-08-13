키움증권, 국내채권 입고 이벤트 첫 실시…최대 15만원 상품권

키움증권은 이달 25일까지 '국내채권 옮기기' 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 키움증권에서 처음 선보이는 국내채권 입고 전용 프로모션이다. 타 증권사에 보유중인 국내채권을 키움증권 계좌로 이전하면 혜택을 받을 수 있다. 올해 10월 24일까지 순 입고 금액을 유지하면 금액 구간에 따라 모든 참여자에게 상품권을 제공한다.

순 입고 금액이 1000만원 이상 1억원 미만 시 1만원, 1억원 이상 5억원 미만 시 3만원, 5억원 이상 시 15만원의 신세계상품권이 증정된다. 단 국내 공모채권 중 BBB- 등급보다 신용도가 낮은 채권과 옵션부사채, 단기사채는 이벤트 대상에서 제외된다.

키움증권 관계자는 "앞으로도 채권관련 더 많은 혜택을 제공하기 위해 다양한 이벤트를 선보일 것" 이라고 말했다.

아울러 키움증권은 국채부터 A등급 회사채까지 20종목 이상의 장외채권을 온라인으로 판매 중이며, 장외채권 신규투자자 대상 이벤트 및 미국주식 증정 이벤트도 함께 진행하고 있다. 장외채권에 50만원 이상 투자 시, 채권쿠폰 혜택과 미국주식 증정 이벤트까지 참여 가능하다.

이벤트는 키움증권 홈페이지 또는 영웅문S#(모바일앱), HTS를 통해 이벤트 신청 후 참여할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>