주식자금 고민 해결! 연 4%대 금리, 당일 실행, 대체거래소도 OK!

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 DSR 한도가 스탁론에도 적용된 후 다른 대출, 소득 증빙 문제로 예전처럼 이용하기 어려워졌다. 이와 함께 높아진 금리도 스탁론 이용을 망설이게 만든 원인으로 꼽힌다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 3,500 등락률 -1.13% 거래량 69,071 전일가 309,000 2025.08.14 11:43 기준 관련기사 포스코퓨처엠, '전구체 국산화' 첫 결실…미국향 양극재 첫 출하대체거래소(NXT)도 OK! 연 4%대 최저금리·최대 4배 스탁론 활용 기회[기자수첩]반복되는 산업재해, '처벌' 아닌 '손해' 줘야 멈춘다 전 종목 시세 보기 close , 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 65,100 전일대비 900 등락률 +1.40% 거래량 360,462 전일가 64,200 2025.08.14 11:43 기준 관련기사 카카오페이손보, '직거래 전월세보험' 출시…"전세사기 사각지대 해소"카카오페이, '카카오톡 선물하기' 오프라인 교환권 사용 기능 도입카카오페이, 日여행 프로모션…가맹점·면세점 할인 전 종목 시세 보기 close , 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 84,200 전일대비 1,200 등락률 +1.45% 거래량 254,718 전일가 83,000 2025.08.14 11:43 기준 관련기사 올해 상반기 전기차 배터리 전해액 적재량, 전년比 45.2%↑연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능!엔켐, 삼성SDI·LG엔솔 출신 등 글로벌 인재 잇단 영입 전 종목 시세 보기 close , 대웅 대웅 003090 | 코스피 증권정보 현재가 22,250 전일대비 250 등락률 -1.11% 거래량 82,252 전일가 22,500 2025.08.14 11:43 기준 관련기사 [특징주]대웅, '마이크로니들' 비만 약 기술력 입증…9%대↑대웅, '디지털트윈'으로 바이오의약품 생산 혁신대웅, 기업 맞춤형 건강관리 솔루션 '대웅 헬스케어' 선보여 전 종목 시세 보기 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 3,500 등락률 +4.14% 거래량 475,262 전일가 84,500 2025.08.14 11:43 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엘앤에프, 2년만의 흑자 전환 기대…목표가↑"[특징주]이차전지주, 테슬라 호재에 일제히 강세…엘앤에프 10%↑K배터리, 美 ESS 시장 정조준…SK온도 LFP 전선 합류 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>