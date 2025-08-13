순창군, '강천 힐링스파' 지역 관광명소 각광

야외온천 족욕장·동굴형 체험관 등 조성

전북 순창군은 개장 이후 꾸준한 인기를 끌고 있는 강천 힐링스파가 지역의 대표 관광 명소로 각광받고 있다고 13일 밝혔다.

순창군이 개장 이후 꾸준한 인기를 끌고 있는 강천힐링스파가 지역의 대표 관광 명소로 각광받고 있다. 순창군 제공

지난 2022년 4월 문을 연 강천힐링스파는 불과 3년여 만에 누적 방문객 55만명을 넘어섰다. 개장 첫해인 2022년에는 15만여명이 찾았고, 2023년에는 16만6,000여명, 2024년에도 15만6,000여명이 방문했다. 올해 역시 7월 기준 이미 7만명이 다녀가며 식지 않는 인기를 입증하고 있다.

총 면적 2,904.57㎡ 규모의 복합 휴양시설인 강천힐링스파는 치유누리실, 도반욕실, 족욕카페 등 실내 시설뿐만 아니라, 야외온천 족욕장·동굴형 체험관·강천음용수 취수장 등을 갖춘 '온천정원'을 조성해 방문객들에게 특별한 힐링 경험을 제공한다.

특히, 강천힐링스파의 핵심 시설인 1층 치유누리실은 여름 성수기를 맞아 방문객들의 발길이 이어지고 있으며, 시원한 스파와 풀장, 개방감 넘치는 노천탕, 건강까지 챙길 수 있는 사우나실 등 다양한 시설이 한곳에 모여 있어 무더위를 식히려는 사람들의 여름 피서지로 주목받고 있다.

강천힐링스파의 인기는 단순한 관광지 성공을 넘어 지역 경제 활성화로 이어지고 있다. 외부 관광객 유입이 꾸준히 증가하면서 인근 숙박업소와 음식점 매출이 눈에 띄게 오르고, 순창군 특산품 판매량도 늘었다.

또 시설 운영과 서비스 제공에 필요한 인력 채용으로 지역 내 새로운 일자리가 창출되는 등 지역사회에 긍정적인 파급효과를 미치고 있다.

최영일 군수는 "강천힐링스파의 인기 비결은 사계절 내내 즐길 수 있는 다양한 시설과 합리적인 가격, 그리고 친절한 서비스다"며 "앞으로도 지속적인 시설 개선과 관광 콘텐츠 확충을 통해 더 많은 국내외 관광객이 찾는 순창의 대표 명소로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





