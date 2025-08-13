본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성화재, 상반기 순익 1조2474억…전년比 5.1%↓

문채석기자

입력2025.08.13 09:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

투자손익 25% 늘었으나 보험손익 감소
킥스비율 274.5%…전년比 10%P 상승

삼성화재 는 상반기 순이익이 전년 대비 5.1% 감소한 1조2474억원을 기록했다고 13일 공시했다.


서울 서초구 삼성화재 본사. 삼성화재

서울 서초구 삼성화재 본사. 삼성화재

AD
원본보기 아이콘

상반기 매출은 12조9633억원, 영업이익 1조6038억원이었다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 17.5% 증가했지만 영업이익은 4.5% 감소했다.

보험손익은 1조50억원으로 전년 대비 16.1% 감소했다.


장기보험 보험계약마진(CSM) 잔액은 전년 말 대비 5037억원 늘어난 14조5776억원을 기록했다.


다만 예실차는 지난해 상반기 1403억원에서 올 상반기 27억원으로 급감했다.

일반보험 부문에서는 고액 사고 발생 등으로 손익이 전년보다 8.3% 감소한 1068억원을 기록했다.


자동차보험 손익은 307억원으로 전년 대비 79.5% 줄었다.


투자손익은 6459억원으로 전년보다 24.4% 증가했다.


리스크 관리를 바탕으로 기업금융펀드 및 사모펀드(PEF) 등 배당형 자산을 늘려 수익성을 높였다.


투자이익률은 지난해 상반기 3.5%에서 올해 상반기 3.64%로 0.14%포인트 상승했다.


주요 건전성 지표인 지급여력(K-ICS) 비율은 274.5%로 지난해 말 대비 10%포인트 올랐다.


금리, 주가 등 거시 지표, 실적 등 경상 요인 모두 증가하면서 킥스 비율을 올리는 데 긍정적으로 작용했다.


2분기 순이익은 전년 대비 4.2% 늘어난 6384억원을 기록했다.


매출액은 24.1% 증가한 6조8574억원, 영업익은 3.7% 늘어난 8115억원이었다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에? 1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

노상 음주, 공원 흡연, 수영복 활보…유럽서 잘못 걸리면 수 백만원 벌금폭탄

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기