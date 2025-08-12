정동영 "새 정부 대북정책, '유화책' 표현 부정확…정상화·안정화"

정동영 통일부장관은 12일 이재명 정부 출범 후 대북전단 살포 중지, 확성기 철거 등의 정책과 관련 "대북 유화책이 아니라 긴장 완화와 평화 정착을 위한 정상화 조치"라고 말했다.

정 장관은 이날 오후 서울 종로구 정부서울청사 장관실에서 열린 경협·교역·금강산기업단체 면담에 앞서 취재진과 만나 "(최근 선제적 조치를) 대북 유화책이라고 쓰는 언론이 많은데 정확한 표현이 아닌 것 같다"면서 이같이 밝혔다.

정 장관은 "백낙청 선생은 지난 3년을 변칙적 사태, 변칙적 정권이라고 했는데 내치만 변칙적으로 한 게 아니라 남북관계도 완전히 변칙적으로 파괴했다"며 "(새 정부의 조치는) 비정상 상태를 정상으로 돌리고자 하는 정상화, 안정화, 신뢰구축 조치"라고 했다.

한편 이날 면담에서 정 장관은 중단된 금강산 관광을 거론하면서 "경협사업 참여가 결과적으로 물적, 심적 피해와 고통으로 돌아온 데 대해 안타깝고 송구하다"며 "금강산 관광이 지속됐더라면 올여름 (북한의) 원산갈마지구 개장과 더불어 한반도 풍경이 달랐을 거라는 아쉬움이 크다"고 했다.

이어 그는 "북한은 자신들을 적으로 삼고 선제타격 운운하고 붕괴론과 흡수통일을 앞세우는 정권에는 강 대 강으로 맞섰지만 상대를 존중하고 인정하는 선한 조치로 나가면 우리에게 선하게 응대할 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



