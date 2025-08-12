본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'푸틴 측근' 러 하원의장, 14~15일 방북…광복절 축하

조슬기나기자

입력2025.08.12 18:38

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

뱌체슬라프 볼로딘 하원(국가두마) 의장을 단장으로 하는 러시아 의회 대표단이 14∼15일 방북한다고 조선중앙통신이 12일 전했다.


통신에 따르면 이번 방북은 북한 최고인민회의 초청에 따라 광복 80주년을 축하하기 위한 것이다.북한은 광복절을 '조국해방의 날'이라고 부르며 기념하고 있다.

TASS연합뉴스

TASS연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

러시아 하원도 이날 성명에서 볼로딘 의장이 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념 행사에 참가하기 위해 대표단을 이끌고 평양을 공식 방문한다고 밝혔다. 다만 볼로딘 의장을 제외한 다른 방북 대표단 구성원의 이름은 공개하지 않았다.

볼로딘 하원 의장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 꼽히는 인물이다. 지난 2월에는 러시아의 또 다른 우방국인 인도를 방문했다. 이번 방북 기간 김정은 국무위원장을 예방할 것으로 예상된다.


지난해 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결한 러시아와 북한은 고위급 인사 교류를 이어나가고 있다. 오는 10월에는 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장이 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 참석할 예정이다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기