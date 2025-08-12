돌봄제공자 10명 중 9명은 女…"성별격차 해소해야"

발레리 프레이 OECD 선임 경제학자 인터뷰

고령화가 가팔라지면서 장기 요양 돌봄 수요는 증가하고 있지만, 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 돌봄 제공자 10명 중 9명은 여성으로 성별격차가 크다는 지적이 나왔다. 돌봄 직업에 대한 성별 분업을 해소하고, 돌봄 일자리를 개선해야 한다는 목소리가 나온다.

12일 발레리 프레이 OECD 선임 경제학자는 이날 오후 인천 송도 컨벤시아에서 열린 '2025 APEC 여성경제회의 고위급 정책대화(HLPDWE)' 이후 가진 인터뷰에서 "돌봄 제공자 10명 중 9명은 여성"이라면서 "남성 유입을 늘림으로써 돌봄 제공자들의 임금을 높이는 등 일자리 개선을 이룰 수 있도록 해야한다"고 말했다.

이번 포럼에서 '성평등과 인구 고령화에 대한 돌봄 체계 강화'를 주제로 발표한 발레리 프레이는 "고령화는 2033년까지 OECD 회원국에서 장기 요양 인력 수요를 22% 증가시킬 전망"이라고 했다. 이어 "OECD 평균 장기 요양 근로자의 87%는 여성"이라면서 "이 분야에 대한 남성 인력도 육성할 필요가 있다"고 했다.

그는 "돌봄 수요는 높지만, 돌봄 근로자의 임금은 개선되지 않았다"며 "이는 정부 차원의 더 현명한 개입과 공공·민간 협력에 대한 필요성을 시사한다"고 말했다. 또한 "장기 요양 돌봄 근로자들의 소득은 OECD 평균 소득보다 낮다"면서 "장기 요양 돌봄 제공자들이 파트타임으로 일하는 경우도 많은데, 이 역시 소득 수준이 다른 파트타임에 비해 낮아 앞으로 이를 해결해나가는 게 중요하다"고 봤다. 그러면서 "돌봄 제공자들은 공감 능력, 시간 관리, 참을성 등 다양한 스킬이 필요하지만 이러한 스킬이 제대로 평가되고 있지 않다"며 "(일자리 조건 개선을 위해) 어떤 스킬이 평가 대상이 되어야 할지 고민해야 할 것"이라고 말했다.

발레리 프레이는 고령화 사회에 꼭 필요한 여성 정책을 묻는 질문에 '여성 빈곤 문제 해결'을 꼽았다. 그는 "OECD 회원국을 대상으로 한 결과에서도 노인 빈곤 문제에서 여성 빈곤 문제는 두드러졌다"면서 "나이가 들어도 여성이 노동시장에 남을 수 있도록 해야 한다"고 했다. 이와 함께 '무급 돌봄 제공' 문제도 해결해야 한다고 봤다. 그는 "여성과 노년, 두 가지가 합쳐졌을 때 문제가 커진다"면서 "가족을 대상으로 한 (여성들의) 무급 돌봄도 사회가 해결해야 한다"고 조언했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



