김문수, 이철우 경북지사 만나 "빨리 쾌유해서 APEC 성공시켜달라" 당부

이철우 경북지사는 지난 11일 경북도를 찾은 김문수 국민의힘 당 대표 후보를 만나 APEC 성공개최 등 도정 주요 현안에 관해 의견을 나눴다.

이날 도청을 방문한 김문수 후보는 이 지사를 만나 "이 지사님의 밝은 모습을 보니 건강을 되찾으신 것 같다"며 이 지사의 건강 회복에 반가움을 전했다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 경북도청을 방문해 이철우 지사와 APEC 성공개최를 기원하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이어 "이 지사께서 빨리 쾌유하셔서 2025 APEC 정상회의 성공개최와 경북도정을 위해 더욱 힘써달라"고 말했다.

이철우 경북지사는 "바쁘신 가운데에도 이렇게 경북도를 찾아줘서 고맙다"고 감사를 표하며, "앞으로도, 경북도정의 현안이 잘 추진될 수 있도록 많은 도움을 바란다"고 화답했다.

한편, 경북도는 10월말 개최하는 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 개최하기 위해 총력 대응을 하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>