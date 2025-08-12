순창군, 구림농협 임산물 산지종합유통센터 준공

"지역 임산물 유통 경쟁력 강화"

전북 순창군이 지난 11일 지역 임산물 유통 경쟁력 강화를 위해 추진한 '구림농협 임산물 산지종합유통센터' 준공식을 개최했다.

12일 군에 따르면 구림농협 임산물 산지종합유통센터는 지난 2023년 8월 산림청 공모사업에 선정돼 총사업비 15억원을 투입, 건축면적 1,200㎡ 규모로 조성됐다.

순창군이 지난 11일 지역 임산물 유통 경쟁력 강화를 위해 추진한 '구림농협 임산물 산지종합유통센터' 준공식을 개최했다. 순창군 제공

이날 행사에는 최영일 순창군수, 강호동 농협중앙회장, 농협 본부장과 조합장, 지역 주민 등 500여명이 참석했다.

군은 이번 준공을 통해 지역 임산물의 품질과 유통 효율이 크게 향상될 것으로 기대되며, 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화의 중요한 발판이 될 전망이다.

센터는 최신 유통 설비와 보관 시설을 갖춰 수확한 임산물을 신선하게 유지하고 대량 물량도 효율적으로 처리할 수 있는 기반을 마련했다.

특히 센터는 단순한 집하·보관 기능은 물론 선별·포장·출하까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 지역 농민들도 유통센터 준공이 안정적인 판로 확보와 유통 효율화를 통해 큰 힘이 될 것으로 기대감을 표했다.

강호동 농협중앙회장은 축사에서 "구림농협 임산물 유통센터 준공을 진심으로 축하드린다"며 "이곳이 '돈버는 농업' 실현의 핵심 거점이 돼 지역 임산물 브랜드 가치를 높이고 농가 소득 향상에 실질적으로 기여하길 바란다"고 말했다.

최영일 군수는 "이번 유통센터는 지역 임산물의 부가가치를 높이고, 생산부터 소비까지 원활한 흐름을 가능하게 해 지역경제 활성화에 크게 기여할 전망이다"며 "앞으로도 농업인과 함께 '돈버는 농업'을 실현하고, 순창 농업의 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





