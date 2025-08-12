본문 바로가기
보존과 활용 균형점은…자연유산 보호 전략 모색

이종길기자

입력2025.08.12 10:30

국가유산청 '자연유산 정책 미래 전략 포럼'

국가유산청은 13일 오후 2시 국립고궁박물관 본관 강당에서 '자연유산 정책 미래 전략 포럼'을 연다고 12일 밝혔다.


'자연유산 정책 미래 전략 포럼' 포스터[사진=국가유산청 제공]

'자연유산 정책 미래 전략 포럼' 포스터[사진=국가유산청 제공]

천연기념물, 명승 등 자연유산 관련 정책의 방향을 논의하는 행사다. '자연유산 정책의 방향과 미래'를 주제로, 올해부터 2029년까지 진행되는 자연유산 보호 5개년 계획을 소개하고 향후 정책 추진 방향을 검토한다.

전희영 한국지질자원연구원 명예연구원이 자연유산 표본 수장시설의 현황을 들려주고, 체계적인 관리·활용을 위해 고민할 부분을 함께 논한다.


윤주 한국지역생태문화연구소장은 '자연유산의 활용과 지역 경쟁력 강화'를 주제로 자연유산 정책의 미래 전략을 제언한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

