[클릭 e종목]"인크레더블버즈, 글로벌 의료기기 플랫폼 기업 성장"

유현석기자

입력2025.08.12 08:09

독립리서치 아리스는 인크레더블버즈 에 대해 헬스케어 산업 진출을 본격화하며 글로벌 의료기기 플랫폼 기업으로 성장하고 있다고 12일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이재모 아리스 연구원은 "인크레더블버즈는 글로벌 브랜드 '모티바(Motiva)'의 국내 시장 성공 경험을 기반으로 차별화된 제품 마케팅 전략과 신사업 중심의 구조적 수익모델을 갖춘 기업"이라고 평가했다.


그러면서 "이탈리아 프로페셔널 다이테틱스(Professional Dietetics)와의 협력을 통해 아미노산 기반 뷰티·의료 제품을 공급하고 있다"고 설명했다.

대표 제품인 바이오스티뮬레이터 '수네코스'는 하이알루론산(HA)과 6종 아미노산 결합 성분(HY6AA)이 주성분이다. 회사는 한국을 포함한 아시아 및 미주 독점 판권을 확보했으며 올해 4분기 국내 식약처 품목허가를 목표로 한다.


이 연구원은 "국내 시장 성공 후 싱가포르, 말레이시아, 태국, 대만 등 아시아 주요국으로 판로 확대를 계획하고 있다"며 "수네코스 국내 및 해외 유통을 시작으로 본격적인 턴어라운드를 예상한다"고 강조했다.


이어 "자회사 인크레더블대부의 뷰티 금융 플랫폼 '강남오빠' 운영을 통해 기존 의료기기 유통사업과 시너지를 강화하고 안정적인 현금 창출 기반을 확대할 것"이라고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
