용인FC, K리그2 회원 가입안 프로축구연맹 이사회 통과

정두환기자

입력2025.08.11 17:13

경기도 용인시 '용인시 시민프로축구단(가칭 용인FC)'의 K리그2 회원 가입안이 11일 한국프로축구연맹 이사회를 통과했다고 이날 밝혔다.

용인시 시민프로축구단인 '용인FC(가칭)'이 홈 구장으로 사용할 예정인 용인미르스타디움 전경. 용인시 제공

용인시 시민프로축구단인 '용인FC(가칭)'이 홈 구장으로 사용할 예정인 용인미르스타디움 전경. 용인시 제공

이번 이사회 통과로 '용인FC'는 내년 1월 2026시즌 K리그2 공식 참가를 위한 마지막 단계인 연맹 총회 의결만을 남겨두게 됐다.


앞서 시는 미르스타디움을 홈경기장으로 하고 2026시즌 K리그2에 참가하겠다는 계획을 담은 가입 신청서를 지난 6월 한국프로축구연맹에 제출했다.

연맹은 이사회에서 용인시의 인구 규모와 도시 성장성, 경기장 인프라, 법인 설립 여부, U-18 유소년팀 보유 등 창단 준비 상황을 종합적으로 평가해 가입안을 의결했다.


이상일 용인시장은 "110만 시민이 기다려온 시민프로축구단 창단이 사실상 확정 단계에 이르러 뜻깊다"면서 "구단 운영진을 중심으로 남은 창단 준비 작업이 차질 없이 진행되도록 잘 챙기겠다"고 말했다.


용인FC는 김진형 단장, 이동국 테크니컬디렉터, 최윤겸 감독을 중심으로 2026시즌 K리그2 참가를 목표로 구단 조직 정비와 선수단 구성에 박차를 가하고 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

