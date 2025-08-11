송언석 "조국 친위대 등 최악의 정치 사면…사법 질서 무너질 판"

"李 대통령 사면권 남용…정권교체 포상용"

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 11일 이재명 대통령이 취임 후 처음 단행한 8·15 광복절 특별사면에 대해 "조국 친위대 총 사면이자 최악의 정치사면"이라고 강도 높게 비판했다.

송 비대위원장은 이날 국회에서 기자들과 만나 "이재명 대통령이 사면권을 남용해 사법 질서 자체가 무너지게 생겼다"며 이같이 밝혔다.

이재명 정부의 첫 특별사면 명단에는 조국 전 조국혁신당 대표 부부를 비롯해 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등이 들어갔다. 윤건영 의원, 백원우 전 의원, 김은경 전 환경부 장관 등 친문(친문재인)계 인사도 대거 포함됐다.

송 비대위원장은 "조국 전 대표와 윤미향 전 의원은 형기의 반도 채우지 않은 상황에서 사면됐다"며 "이럴 거면 수사를 왜 하고 재판을 왜 하는 것인지 이해하기 어렵다"고 꼬집었다.

이어 "조 전 대표와 함께 입시 비리를 저지른 정경심 전 교수, 입시 비리를 도운 최강욱 전 의원, 청와대 감찰을 무마시킨 백운우 전 의원 등이 모두 사면 대상에 포함됐다"며 "정권 교체 포상용 사면권 집행"이라고 지적했다.

윤미향 전 의원 사면에 대해서는 "위안부 할머니의 피눈물을 팔아 개인 사욕을 챙긴 패륜적 범죄를 저지른 사람"이라며 "이런 사람을 사면하는 것은 국민에 대한 감정적 도전"이라고 일갈했다.

송 비대위원장은 "국민과 야당의 반대를 묵살하고 오만과 독선으로 감행한 광복절 특사는 대통령 사면권 남용의 흑역사로 남을 것"이라고 규탄했다.

다만 송 비대위원장은 강훈식 대통령 비서실장에게 사면을 요청한 홍문종 전 새누리당 의원 등 야권 인사가 포함된 것에 대해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.





최유리 기자



