보성군, 14일 채동선음악당서 '광복 80주년' 음악회

'벌교의 교향시, 벌교 칸타타' 공연 무대

민족 고난·희망·분열·화해 음악으로 풀어내

전남 보성군(군수 김철우)은 오는 14일 오후 7시 벌교 채동선음악당에서 광복 80주년 기념음악회 '벌교의 교향시, 벌교 칸타타'를 개최한다고 11일 밝혔다.

민족음악가 채동선의 선율과 조정래 작가의 대하소설 '태백산맥'의 서사가 만나 일제강점기부터 해방, 전쟁, 분단과 통일에 이르기까지 한 세기 가까운 민족의 고난과 희망, 분열과 화해의 이야기를 음악으로 풀어낸 감동의 무대다.

오는 14일 오후 7시 보성군 벌교 채동선음악당에서 광복 80주년 기념음악회 '벌교의 교향시, 벌교 칸타타'가 열린다. 보성군 제공 AD 원본보기 아이콘

총 4악장 15곡으로 구성된 이번 공연은 해설(내레이션)과 영상, 성악, 오케스트라 연주가 어우러져 관객을 역사와 예술의 시간 여행으로 이끈다.

제1악장은 '일출 없는 새벽'을 주제로, '부용산'과 채동선이 작곡한 정지용 시 '고향'과 '압천'등 광복을 꿈꾸던 이들의 노래와 시를 담았다. 제2악장은 분단과 전쟁, 이념의 대립 속에서도 민족 정체성을 지켜낸 음악으로, 고통 속의 희망을 표현한다.

제3악장은 '조국 판타지', '나의 노래' 등 통일을 향한 간절한 염원을 담아낸다. 제4악장 피날레에서는 채동선의 '고향환상곡'과 '대한만세'가 울려 퍼지며, "지금 우리는 조국을 위해 무엇을 하고 있는가"라는 물음을 던진다.

벌교는 민족문학의 거장 조정래 작가와 한국 근현대 민족음악의 선구자 채동선 선생을 배출한 예술과 저항의 고장이다. 이번 공연은 그 정신을 계승하고, 지역이 지닌 예술적·역사적 상징성을 기리기 위해 기획됐다. 입장료는 무료이며, 당일 현장에서 선착순으로 입장이 가능하다.

김정호 예술감독은 "광복 80주년을 맞아 벌교라는 공간과 채동선의 정신을 중심으로 한국 민족음악의 새로운 가능성을 제시하고자 했다"며 "음악이 줄 수 있는 가장 깊은 울림으로 관객과 역사적 의미를 나누고 싶다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



