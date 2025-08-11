교보증권, 한국전력 기초자산 월지급식 ELB 공모

교보증권은 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 39,600 전일대비 150 등락률 -0.38% 거래량 1,267,180 전일가 39,750 2025.08.11 11:33 기준 관련기사 대체거래소(NXT)도 OK! 연 4%대 최저금리·최대 4배 주식자금 활용 가능!코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 13일까지 공모한다고 11일 밝혔다.

이번에 공모하는 ELB 407회는 3년 만기 하이파이브 원금지급형 월지급식 상품이다.

매월 수익평가일에 기초자산 월수익평가가격이 최초 기준가의 85% 이상이면 월마다 세전 0.335%(연 4.02%)의 수익을 제공한다. 월수익평가일에 최초 기준가의 85% 미만이면 해당 월에는 수익이 지급되지 않는다.

또한 6개월마다 조기상환 기회가 부여되며 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초 기준가의 102% 이상일 경우 원금을 지급하고 조기상환된다. 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초 기준가의 102% 미만 시에도 원금이 지급되며 단 중도상환 시에는 원금손실이 발생할 수 있다.

최소 청약금액은 100만원 이상, 10만원 단위로 가입 가능하며 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 모바일트레딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



