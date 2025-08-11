본문 바로가기
영주시, 고령자·장애인 ‘찾아가는 소비쿠폰 신청’ 서비스 가동

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.11 10:59

경북 영주시는 '민생회복 소비쿠폰' 사업의 원활한 신청을 위해 8월 11일부터 22일까지 단독 세대 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 '찾아가는 신청 서비스'를 운영한다고 11일 전했다.


이번 서비스는 대리 신청이 어려운 1인 가구 고령자·장애인이 읍·면·동 행정복지센터에 전화하면, 대상 여부를 확인한 뒤 담당 공무원이 직접 방문해 신청과 소비쿠폰 지급을 한 번에 처리하는 방식이다. 시는 정보 접근성과 이동에 제약이 있는 주민들이 혜택에서 소외되지 않도록 적극 지원할 계획이다.

영주시는 운영 현황을 지속 모니터링하고 현장 의견을 반영해 체감도 높은 민생 지원 행정을 추진한다는 방침이다.


유정근 영주시장 권한대행은 "찾아가는 신청 서비스를 통해 고령자와 취약계층이 보다 쉽게 소비쿠폰을 신청·사용할 수 있어 지역경제에도 도움이 될 것"이라며 "소비쿠폰을 받지 못하는 시민이 없도록 발로 뛰는 행정을 이어가겠다"고 말했다.


유 권한대행은 지난 7월 31일 휴천2동의 거동이 불편한 취약계층 가구를 직접 방문해 소비쿠폰을 전달하고 건강·주거 상태를 점검했다. 또 홀로 지내는 어르신의 안부를 살피고 애로사항을 청취하는 등 현장 중심 복지 행정을 이어가고 있다.

유정근 권한대행이 거동이 불편한 어르신 가정을 방문해 지류식 소비쿠폰을 전달하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
