전주시, '비빔밥축제 음식부스' 운영업소 모집

29일까지 접수…일반·휴게음식점 대상

전북 전주시가 오는 29일까지 '전주비빔밥축제' 에 참여할 음식부스 운영업소를 공개 모집한다.

11일 시에 따르면 대한민국을 대표하는 미식 축제인 전주비빔밥축제는 10월 24~26일 사흘간 전주월드컵경기장에서 열린다.

이번 모집 규모는 총 16개소로, 신청 자격은 전주시 소재 일반음식점 또는 휴게음식점을 운영 중인 업소다. 비빔 관련 메뉴와 5,000원 미만 메뉴 1종을 필수 포함해야 하며, 전체 구성은 1만원 이하로 구성해야 한다.

모든 메뉴는 다회용기를 사용해야 하며, 안전한 축제환경을 위해 성인 인증이 필요한 주류 판매는 별도 부스를 운영할 예정이어서 일반 부스에서는 개별 주류 판매가 금지된다.

참여를 원하는 운영자는 오는 29일까지 전주비빔밥축제 추진단체인 ㈔국제문화교류진흥원 전자우편으로 접수하면 되며, 자세한 사항은 전주시 누리집을 참고하거나 전화로 문의하면 된다.

노은영 시 문화체육관광국장은 "올해는 전주의 다양한 음식뿐 아니라 2036 전주올림픽 유치 기원 등 지역이 공감하고 화합할 수 있는 주제의 콘텐츠도 선보일 예정이다"며 "축제를 함께 만들어갈 전주지역 업소들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편 해마다 약 10만명의 관람객이 방문하는 전주비빔밥축제는 음식과 예술문화 행사가 어우러지는 복합문화예술 축제로 꾸며지며, 축제 기간 ▲대형비빔 퍼포먼스 ▲전주비빔프렌즈 포토존 ▲전주미식거리 등 다양한 프로그램이 준비될 예정이다.





