"화재 현장서 영상 촬영해" 로봇에 명령…차세대 보안 시스템 개발

인텔리빅스-유니코어로보틱스

MOU 체결하고 순찰로봇 개발

관제기술과 로봇 만나 시너지

생성형 비전 인공지능(AI) 전문기업 인텔리빅스는 로봇 모빌리티 전문기업 유니코어로보틱스와 자율주행 순찰로봇 및 AI 통합관제 기술 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

최은수 인텔리빅스 대표(오른쪽에서 네번째)와 강경묵 유니코어로보틱스 대표(오른쪽에서 세번째)가 자율주행 순찰로봇 및 AI 통합관제 기술 개발을 위한 MOU를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 인텔리빅스 제공

지난 8일 양사는 서울 서초구 본사에서 열린 협약을 통해 ▲순찰 로봇 연계 자율주행 및 관제 기술 개발 ▲로봇-관제 연동 인터페이스 개발 ▲자율주행 로봇 기술 관련 인적 교류 및 협력을 추진할 계획이다.

특히 이번에 양사가 공동 개발하는 순찰로봇은 재난·사고 현장, 군사 구역, 사람의 출입이 어려운 지역 등에서 필요한 현장조사를 수행할 수 있는 '목적 수행 자율주행' 기능을 갖춘 것이 특징이다.

예를 들어 화재 현장으로 이동해 "현장 상황 보고서 작성 및 영상·이미지 실시간 전송"이라는 음성 명령을 내리면, 로봇이 현장에 접근해 영상과 사진을 촬영하고 AI가 자동으로 상황 보고서를 작성해 전송한다.

인텔리빅스의 첨단 기술로 탄생시킨 AI 관제 에이전트 'Gen AMS(생성형 AI 기반 AI 모니터링 시스템)를 4족보행 로봇에 탑재해 이동형 순찰을 가능하게 한다.

이를 통해 4족 로봇에 음성 명령 기반의 유연한 임무 수행을 구현한다는 목표다. 양사는 공공시설, 산업단지, 국방 시설 등에서 자율순찰과 실시간 상황분석이 가능한 차세대 보안 시스템 개발에 착수할 예정이다.

인텔리빅스는 비전AI와 생성형 AI를 융합한 시각언어모델(VLM) 기술을 자체 개발한 기업이다. 주력 제품인 AI 통합관제 플랫폼 Gen AMS는 실시간 영상 분석과 자동 상황보고 기능을 제공하며, 공공·산업·국방 분야에서 입지를 확보하고 있다.

유니코어로보틱스는로봇 모빌리티 전문기업으로 자율주행 휠체어를 개발해 분당서울대학교병원, 현대자동차, KT, 서울시립미술관 등과 협업한 바 있다. 다양한 환경에서 자율주행과 AI 기술이 결합된 모빌리티 솔루션을 상용화하고 있다.

최은수 인텔리빅스 대표는 "유니코어로보틱스의 자율주행 기술과 인텔리빅스의 AI 영상분석 기술이 결합하면, 정적인 관제의 한계를 넘어서는 차세대 보안 솔루션이 구현될 것"이라고 말했다. 강경묵 유니코어로보틱스 대표는 "인텔리빅스의 검증된 관제기술과 자사의 자율주행 로봇 기술이 만나 강력한 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



