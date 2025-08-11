나경원, '이춘석 강력 조치' 정청래에 "꼬리 자르기 쇼"

정청래 "윤석열 죄, 통진당 사태보다 중해"

나경원 "통진당은 대한민국 전복하려 해"

나경원 국민의힘 의원이 최근 차명 주식 거래 의혹으로 물의를 빚은 이춘석 무소속 의원에 대해 강력하게 조치했다고 주장한 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥해 "거짓과 선동을 교묘히 버무린 저급한 정치술책"이라고 날카롭게 대립각을 세웠다. 10일 나 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 정 대표를 향해 "이춘석 의원을 강력조치했다고 말하는데, 이는 이미 탈당한 의원을 당적에서 제명한 것은 꼬리 자르기 쇼에 불과하다"며 "차명 내부정보악용 주식거래 현행범 이춘석 의원 게이트를 국민의힘과 비교하는 것은 저열한 물타기 술책"이라고 일축했다.

앞서 정 대표는 자신이 '차명 주식거래 의혹'에 휩싸인 이춘석 의원에 대해 강력한 조처를 내렸다며, 국민의힘도 '집안 문제'를 해결할 것을 촉구했다. 또 그는 내란예비음모와 내란 선동으로 정당해산이 된 구 통진당 사례에 비춰봤을 때, 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 구 통진당보다 더 중하다고 주장했다.

해당 발언에 대해 나 의원은 "통진당 해산 논리를 우리 당에 붙이는 것도 심각한 궤변이다. 통진당은 당 강령의 목적과 취지 자체가 대한민국을 전복하려는 것"이라며 "이를 대한민국의 헌법과 자유민주주의를 지켜온 우리 당에 견주는 것은, 국민 모독이자 역사 모독"이라고 비판했다. 그러면서 그는 "국민과 국가에 해가 되는 파렴치 범죄를 엄단해야 한다고 진정으로 생각한다면, 조국·윤미향 사면에 먼저 반대하라"며 "그렇지 못한 비겁한 표리부동·내로남불 DNA로 정의와 헌법을 이야기하지 말라. 해야 할 말은 입 꾹 닫고, 자화자찬, 야당 궤멸의 극단정치에만 열 내는 것이 정청래식 정치냐"라고 질타했다.

안철수 국민의힘 당 대표 후보도 "정청래는 그 입 닫아라. 안철수가 있는 한 정당해산은 없다"며 "이재명 민주당은 헌법재판소의 경고를 잊지 말라"고 다그쳤다. 이는 헌법재판소가 지난 4월 4일 2024헌나8 사건을 통해 피청구인 대통령 윤석열을 파면하면서도, 결정문에서 "피청구인이 취임한 이래, 국회의 다수의석을 차지한 야당이 일방적으로 국회의 권한을 행사하는 일이 거듭됐다", "2년 7개월도 안 되는 기간 22건의 탄핵소추안이 발의됐다"는 점 등을 지적했다는 것을 상기시킨 것으로 해석된다.





