미러 정상회담 앞두고…패싱 우려 커지는 유럽·우크라

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 다가오고 있는 가운데, 유럽연합(EU)과 우크라이나가 종전 과정에서 '패싱' 당할 수 있다는 우려를 내놓고 있다.

영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드·핀란드와 유럽연합(EU) 집행위원회는 9일 밤(현지시간) 정상 명의로 공동성명을 내고 "외교적 해결책은 우크라이나와 유럽의 필수적인 안보 이익을 보호해야 한다"면서 "우크라이나 내 평화를 향한 길은 우크라이나 없이는 결정될 수 없다. 우리는 국제적 국경이 무력에 의해 변경돼선 안 된다는 원칙에 계속해서 전념할 것"이라고 밝혔다.

이번 공동성명은 트럼프 대통령이 러시아-우크라 간 휴전 합의의 조건으로 '영토의 일부 교환'이 있을 것이라고 공개적으로 언급한 지 하루 만에 나온 것이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 영상 연설에서 "우크라이나인들은 땅을 점령자에게 내어주지 않을 것"이라며 즉각 거부한 바 있다.

이번 유럽의 반응은 사실상 젤렌스키 대통령의 입장을 공개 지지한 것으로 해석된다. 유럽은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 단독회담을 여는 데 대해서도 불편한 기색을 숨기지 않고 있다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "유럽의 안보가 걸려 있는 일인 만큼 유럽 또한 반드시 해법의 일부가 돼야 할 것"이라고 지적하기도 했다.

특히나 트럼프 대통령의 성향을 고려할 때 푸틴 대통령과의 회담에서 유럽 및 우크라이나와의 협의 없이 휴전·종전 조건에 합의할 수 있다는 우려도 커지고 있다. 이 경우 당사자에 해당하는 우크라이나와 인접한 유럽은 종전 과정에서 '패싱' 당하게 되는 셈이다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 유럽 및 우크라이나 당국자들은 이번 공동성명에 앞서 영국 주재로 열린 긴급 회동에 참석해 JD 밴스 미 부통령에게 유럽이 반드시 해법 논의에 관여해야 한다는 취지의 입장을 전달했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



