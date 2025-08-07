의료계 "사직 전공의 복귀 길 열린 것 환영하지만"…수련병원 부담 우려

정부, 초과정원 인정 방침 발표

의료계, 환영 뜻 밝히면서도 지원 촉구

정부가 지난해 집단 사직한 전공의들의 복귀를 허용하고 초과 정원도 인정하기로 하자, 의료계는 환영의 뜻을 나타내면서도 수련병원들의 부담을 우려하며 정부의 실질적 지원을 촉구했다.

보건복지부는 7일 대한전공의협의회, 대한수련병원협의회, 대한의학회 등과 수련협의체 회의를 열고 하반기 전공의 모집 방안을 확정했다. 이에 따라 지난해 사직한 전공의들이 원래 근무하던 병원에 복귀할 경우, 병원에서 자율적으로 정원을 결정하되 초과 정원이 발생해도 이를 인정하기로 했다.

또 복귀 대상자 중 입영을 앞둔 경우엔 최대한 수련을 마친 뒤 군 복무에 들어갈 수 있도록 조치하고 수련 중 입영하는 경우엔 제대 후 원 병원에 복귀할 수 있도록 보장할 방침이다.

김성근 대한의사협회 대변인은 이날 "힘겨운 시간을 보낸 전공의들이 돌아올 길이 열리게 돼 기쁘다"며 "수련 당사자들이 모인 협의체의 결론을 존중한다"고 말했다. 그러면서도 "각 수련병원에 대한 지원책이 명시되지 못한 점은 아쉽다"며 "향후 논의에서 잘 반영되길 기대한다"고 덧붙였다.

일선 수련병원들은 초과 정원 인정이 현실적인 인력 수요와 맞지 않을 경우 발생할 수 있는 운영 혼선과 인건비 부담을 우려하고 있다. 서울시의사회는 성명을 통해 "복지부는 정원만 허용하고 채용은 병원과 학회, 전공의 개인에게 맡겨 사실상 부담을 전가하고 있다"고 알렸다. 의료계는 정부가 복귀 전공의 수용에 따른 병원의 재정적·행정적 부담을 고려한 구체적인 지원 방안을 마련해야 한다는 입장이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



