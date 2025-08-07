코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등

코스피, 트럼프 관세 압박 넘어 3220선 마감

코스닥도 강보합 마감…"실적 관련주 접근 필요"

한국증시가 7일 여러 대외 이슈 속에서 상승 마감에 성공했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 반도체 칩에 100%의 관세를 부과할 것이라고 발표하는 등 관세 압력이 거셌지만, 투자자들은 애플의 미국 투자 확대 영향과 금리인하 기대감 등에 더 주목했다.

이날 코스피지수는 전날 대비 29.54포인트(0.92%) 오른 3227.68에 거래를 마쳤다. 코스피지수는 16.67포인트(0.52%) 오른 3214.81로 출발한 후 장중 등락을 반복하다가 오후 들어 상승세를 확대하며 3220선을 돌파했다. 개인과 외국인이 각각 1964억원어치, 174억원어치를 순매도했지만, 기관이 1088억원어치를 홀로 사들이며 지수 상승을 이끌었다.

서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 올해 2분기 깜짝 실적을 기록한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 6,800 등락률 +11.97% 거래량 11,910,000 전일가 56,800 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주]카카오, 2분기 역대 최대 실적…4%대↑ 전 종목 시세 보기 close (11.97%)의 상승세가 두드러졌다. HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 364,000 전일대비 14,000 등락률 +4.00% 거래량 257,302 전일가 350,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주]한미 관세 합의에 조선주 강세…한화오션 8%대↑HD현대, 국내 해운사와 'AI 자율·친환경 선박 기술' 공동 개발 전 종목 시세 보기 close (4.00%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 295,000 전일대비 9,000 등락률 +3.15% 거래량 170,855 전일가 286,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합반도체·배터리도 직접 설계한다…현대차, 내재화 전략은코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감 전 종목 시세 보기 close (3.15%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 7,000 등락률 +3.06% 거래량 1,019,496 전일가 228,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 네이버페이 스코어로 사잇돌대출 중·저신용자 공급확대네이버, '스페인판 당근마켓' 품는다…중고플랫폼 '왈라팝' 경영권 확보코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (3.06%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 1,700 등락률 +2.47% 거래량 15,008,213 전일가 68,800 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 센서 강화된 갤럭시 워치8, 예방 중심 헬스케어 이끈다(종합)갤럭시 워치8, 정교해진 센서로 '건강 동반자' 된다코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (2.47%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 2,800 등락률 +2.45% 거래량 3,705,475 전일가 114,200 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주] 한화오션 52주 신고가 경신…'마스가' 기대감조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세 전 종목 시세 보기 close (2.45%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 850 등락률 +2.07% 거래량 7,678,304 전일가 41,150 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결!외국인 3개월 연속 '바이 코리아', 코스피 전고점 돌파 이끈다 전 종목 시세 보기 close (2.07%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 475,000 전일대비 8,500 등락률 +1.82% 거래량 259,830 전일가 466,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (1.82%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 900 등락률 +1.59% 거래량 1,160,869 전일가 56,700 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감코스피 3200선 탈환…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (1.59%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 3,500 등락률 +1.35% 거래량 2,710,089 전일가 258,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능!코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (1.35%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 165,100 전일대비 2,200 등락률 +1.35% 거래량 217,014 전일가 162,900 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 한미글로벌, 해외 원전시장 진출…루마니아 원전 PM 수주하나카드, 8월 국내숙소 할인행사…성영수 "지역경제 회복지원"5대 건설사 2분기 성적표 '극과 극'…하반기 '옥석 가리기' 심화될 듯 전 종목 시세 보기 close (1.35%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 2,000 등락률 +0.95% 거래량 421,547 전일가 210,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 車관세도 '기존 관세+15%'?…비상 걸린 일본, 느긋한 한국제네시스, 9년 연속 부산국제영화제 후원 이어간다플랫폼 공동개발 나선 車동맹…GM은 픽업, 현대차는 소형차 전 종목 시세 보기 close (0.95%) 등도 오름세였다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 6,000 등락률 -3.36% 거래량 789,658 전일가 178,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합셀트리온, '앱토즈마' IV 제형 美서 CRS 적응증 허가 추가 승인코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-3.36%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,400 전일대비 900 등락률 -1.36% 거래량 7,028,428 전일가 66,300 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능! 전 종목 시세 보기 close (-1.36%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 600 등락률 -0.52% 거래량 685,853 전일가 115,600 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.52%) 등은 하락했다.

업종별로 보면 오락문화(4.09%), IT서비스(3.43%), 전기가스(1.19%), 운송창고(1.18%), 전기전자(1.10%) 등 업종이 상승했다. 반면 제약(-1.38%), 통신(-1.28%), 음식료담배(-0.68%) 등 업종은 떨어졌다.

코스닥지수는 전날 대비 2.32포인트(0.29%) 오른 805.81에 마감했다. 이날 지수는 1.78포인트(0.22%) 오른 805.27로 출발한 후 장중 하락세를 보였지만, 이후 반등해 상승 마감했다. 외국인과 기관이 각각 540억원, 220억원어치를 팔아치웠다. 개인은 915억원어치를 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에선 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 232,000 전일대비 19,000 등락률 +8.92% 거래량 201,420 전일가 213,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (8.92%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 360,000 전일대비 18,000 등락률 +5.26% 거래량 169,052 전일가 342,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주]휴젤, 미국과 중국서 성장 지속[클릭 e종목]"휴젤, 해외 톡신 성장·비용 통제로 실적 기대감↑" 전 종목 시세 보기 close (5.26%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,000 전일대비 1,900 등락률 +3.33% 거래량 311,025 전일가 57,100 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명'코스피 3200선 내줘…코스닥도 3% 가까이 약세 전 종목 시세 보기 close (3.33%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 608,000 전일대비 10,000 등락률 +1.67% 거래량 75,173 전일가 598,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑코스피 3200선 내줘…코스닥도 3% 가까이 약세 전 종목 시세 보기 close (1.67%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,200 등락률 +1.58% 거래량 409,237 전일가 76,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 '케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.58%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 279,000 전일대비 4,000 등락률 +1.45% 거래량 97,058 전일가 275,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (1.45%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 700 등락률 +1.35% 거래량 1,006,109 전일가 51,700 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피 3200선 내줘…코스닥도 3% 가까이 약세코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감 전 종목 시세 보기 close (1.35%) 등이 상승했다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,600 전일대비 1,900 등락률 -4.09% 거래량 607,285 전일가 46,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합'떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-4.09%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 183,100 전일대비 7,800 등락률 -4.09% 거래량 221,582 전일가 190,900 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-4.09%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 74,100 전일대비 2,500 등락률 -3.26% 거래량 815,651 전일가 76,600 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 이용 가능! 신용미수대환도 OK!코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-3.26%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 134,400 전일대비 3,000 등락률 -2.18% 거래량 404,879 전일가 137,400 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[클릭 e종목]"에스엠, 3개 분기 연속 깜짝 실적"'케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위 전 종목 시세 보기 close (-2.18%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 432,000 전일대비 7,500 등락률 -1.71% 거래량 219,360 전일가 439,500 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.71%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 39,600 전일대비 500 등락률 -1.25% 거래량 115,534 전일가 40,100 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락코스피, 외인·기관 동반 순매수에 3200선 회복코스피, '한미 2+2 협의' 순연에 상승분 반납…코스닥도 반락 전 종목 시세 보기 close (-1.25%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 309,500 전일대비 3,500 등락률 -1.12% 거래량 105,481 전일가 313,000 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합'떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-1.12%) 등은 하락세를 나타냈다.

김지원 KB증권 연구원은 "애플은 미 제조업 투자를 4년간 총 6000억달러(약 832조원)로 확대했다"며 "인공지능(AI)과 반도체에 투자가 몰릴 수 있다는 전망과 함께 삼성전자와의 협업이 발표되면서, 반도체 및 소부장(소재·부품·장비)의 반등이 나타났다"고 말했다.

김 연구원은 "최근 증시는 뚜렷한 매수 주체가 부재하고, 등락 폭도 제한적"이라며 "실적 결과에 따라 종목별 주가 편차가 심화하는 양상이다. 품목별 관세 관련 구체적인 영향 등 확인할 사항이 존재하는 만큼, 실적 관련주로 접근할 필요가 있다"고 덧붙였다.





김대현 기자



