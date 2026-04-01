HD한국조선해양 HD한국조선해양 close 증권정보 009540 KOSPI 현재가 364,500 전일대비 20,500 등락률 +5.96% 거래량 129,572 전일가 344,000 2026.04.01 10:35 기준 관련기사 정부, 삼성·SK 등 7개 수출기업 소집...달러쌓기 자제 요청 HD한국조선해양, 주당 9100원 현금 배당 HD한국조선해양, 아비바 설계 SW 계약…조선 3사 시스템 묶는다 HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 444,000 전일대비 21,000 등락률 -4.52% 거래량 570,239 전일가 465,000 2026.04.01 10:35 기준 관련기사 25개국 주한 무관단, HD현대중공업 함정사업본부 방문 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 주식을 대상으로 대규모 교환사채(EB) 발행을 결정하면서, HD현대중공업의 주가가 하락세다.


1일 오전 9시15분 기준 HD현대중공업은 전 거래일 대비 5.59% 내린 43만9000원에 거래됐다.

[특징주]HD현대중공업 5%대↓…"HD한국조선해양 EB 발행"
AD
원본보기 아이콘

전날 HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최대 20억달러(약 3조원) 규모의 교환사채를 발행한다고 밝혔다. 교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주다. 이는 HD현대중공업 주식 총수의 5.35% 규모다.


한영수 삼성증권 연구원은 "작년 말 기준 HD한국조선해양의 HD현대중공업에 대한 지분율은 69%"라며 "기존 발행된 교환사채와, 이번 발행 결정된 교환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 지분율은 63%로 하락한다. 최종 규모 등은 수요예측을 거쳐 최종 결정될 것"이라고 말했다.

그러면서 "단기적으로 HD현대중공업에 대한 투자 심리에 영향을 줄 수밖에 없다"며 "무엇보다 HD현대중공업에 대한 그룹의 적정 보유 지분율에 대한 가이드라인이 부재하기 때문이다. 추가적인 소통 및 가이드라인 제시 여부를 지켜봐야 할 상황"이라고 전했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"쏠 만큼 쐈다" 개미들 항복?…주식 던지고 9조원 뭉칫돈 몰린 '이곳' [실전재테크] "쏠 만큼 쐈다" 개미들 항복?…주식 던지고 9조원 ...
AD

변용진 iM증권 연구원도 자금 조달의 수단과 타이밍에 대해 아쉬움을 표했다. 그는 "주가에 부담을 주는 교환사채 발행을 택해 금융 비용을 아꼈다는 인상을 지울 수 없다"며 "과거 블록딜이나 주식연계사채 발행 이력을 고려할 때 향후에도 유사한 수단이 동원될 수 있다는 점은 투자자에게 부담"이라고 지적했다.


김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈