현대로템, 온열질환 예방 위한 업무협약 체결

현대제철·동아오츠카와 협력체계 구축

현대로템은 현대제철, 동아오츠카와 함께 산업현장 내 온열질환 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 최근 폭염으로 산업현장에서의 온열질환 위험이 커지는 가운데, 근로자 건강 보호를 위한 공동 대응 차원에서 추진됐다. 협약식에는 김익수 현대로템 경영지원본부장, 고흥석 현대제철 SHE본부장, 이진숙 동아오츠카 마케팅본부 전무 등이 참석했다.

현대로템 당진공장에서 현장 근로자들이 7일 수분 보충용 음료를 전달받는 모습. 현대로템 제공 AD 원본보기 아이콘

3사는 온열질환 예방을 위한 협력체계를 구축하고, 실질적인 대응 활동을 공동 추진할 계획이다. 현대로템과 현대제철은 현장 근로자에게 주요 증상과 예방법, 응급조치 요령 등을 교육하고, 동아오츠카는 수분 보충용 음료를 주요 사업장과 야외 현장에 지원하기로 했다.

이날 협약식 이후 3사 관계자들은 현대제철 당진제철소 내 3코크스 건식소화설비(CDQ) 건설현장과 휴게시설 등을 함께 둘러보며 근로자들을 격려하고 현장 여건을 점검했다.

현대로템은 고온 환경에서의 작업 리스크를 줄이기 위해 산업안전보건기준에 따른 대응 조치도 강화하고 있다. 체감온도에 따라 휴게시간을 부여하고, 무더위 시간대 작업을 최소화하고 있다. 동시에 에어자켓과 아이스 조끼 등 보냉장구를 지급해 근로자 체온 조절을 지원하고 있다.

현대로템 관계자는 "근로자들의 안전과 건강은 무엇보다 최우선시 돼야 한다"며 "무더운 날씨에도 근로자들이 쾌적하고 안전한 환경에서 일할 수 있도록 다양한 점검과 예방 활동을 이어 나가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



