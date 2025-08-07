양주시, '장흥 페스티벌' 30일 개최…상권 활력 불어넣는다

양주시, 주민 참여형 축제로 개최



경기 양주시가 오는 30일부터 31일까지 이틀간 장흥관광지 제1공영주차장에서 '양주 장흥 페스티벌'을 개최한다고 7일 밝혔다.

'양주 장흥 페스티벌' 포스터. 양주시 제공

이번 행사는 경기도 '희망상권 프로젝트' 공모사업에 선정된 장흥지역 상권 활성화 사업의 일환으로 양주시와 장흥연합상인회(회장 박해육)가 공동 주관해 추진한다.

축제 첫날인 30일에는 캘리그라피 퍼포먼스로 개막을 알린 뒤 주민노래자랑 등 지역 주민이 직접 참여하는 무대가 마련된다.

둘째 날인 31일에는 버스킹 공연과 비트박스 등 식전공연을 시작으로 사전 공모로 선정된 댄스팀들이 참여하는 경연대회가 이어질 예정이다.

특히 '주민노래자랑'과 '댄스경연대회'는 현장 관객 투표 방식을 도입해 방문객의 참여를 적극 유도할 계획이다.

축제 기간에는 오후 2시부터 밤 11시까지 10여 종의 야시장이 운영되며 장흥 지역 예술인들의 작품을 감상할 수 있는 전시 공간도 함께 마련해 문화와 먹거리를 동시에 즐길 수 있는 다채로운 행사로 꾸며진다.

양주시 관계자는 "교외선 개통과 공모사업 선정 등 장흥 지역에 긍정적인 변화가 이어지고 있다"며 "이번 행사를 통해 장흥 상권이 우수 골목상권으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



