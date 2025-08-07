산청군, 호우 피해 농가 … 65억원 특별융자 지원

금리 1%…청년 농업인은 0.8%

18일까지 읍면 사무소서 신청



경남 산청군은 지난 7월 극한 호우로 피해를 본 농업인의 조속한 영농활동 복구를 지원하기 위해 농업 분야 기금 65억원 규모의 특별융자를 시행한다고 7일 밝혔다.

이번 융자는 경상남도 농어촌진흥기금과 산청군 농업발전기금을 통해 추진된다. 금리는 연 1%이며 청년 농업인은 0.8%의 저금리가 적용된다.

군은 이번 특별융자를 호우 직접 피해 농가에 우선 지원할 계획이다. 경상남도 농어촌진흥기금은 산청군에 거주하는 농어업인 등에 대해 45억원을 지원한다.

운영자금은 농어업인 5000만원, 법인·생산자단체 7000만원으로 1년 거치 3년 균분 상환 조건이다. 시설자금은 농어업인 5000만원, 법인·생산자단체 3억원으로 2년 거치 3년 균분 상환 조건이다.

산청군 농업발전기금은 산청군 내 1년 이상 주소와 사업장을 둔 농업인 등에 대해 20억원을 지원한다. 운영·시설자금은 농업인 5000만원, 법인·생산자단체 5억원으로 2년 거치 3년 균분 상환 조건이다.

군은 청년 농업인의 안정적인 정착을 위해 제도 개선도 추진했다. 지난 7월 농업발전기금 설치 및 운영 조례와 시행규칙을 개정해 도내에서 유일하게 청년 농업인에 대한 금리를 기존 1%에서 0.8%로 인하했다.

농어촌진흥기금과 농업발전기금은 기존 유사 정책자금을 지원받아 상환 중인 경우 또는 중복 수혜자에 대해 심의에서 감점 또는 지원 제한이 적용될 수 있다.

신청은 18일까지 주소지 읍면 사무소에서 가능하며 제출 서류는 읍면 사무소 또는 산청군청 누리집 공고란에서 확인할 수 있다. 융자 대출은 신청자에 대한 신용조회 및 심의위원회 절차를 거쳐 9월부터 이뤄질 계획이다

이승화 군수는 "이번 특별지원을 통해 호우피해로 어려움을 겪고 있는 농가에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "호우피해 농업인의 조기 생활안전과 피해 복구를 위해 다양한 지원책을 펼쳐 나가겠다고"고 말했다.





