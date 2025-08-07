현대차그룹, '기프트카 플레이온' 캠페인…유소년 스포츠단 지원

본문 바로가기
현대자동차그룹이 미래 세대의 꿈을 응원하고 건강한 성장에 기여하기 위해 '기프트카 플레이온' 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.


2010년부터 시작된 '기프트카 캠페인'은 취약계층 창업 지원, 지역아동센터 학습 지원, 헌혈, 응급안전교육 등 도움이 필요한 다양한 분야에서 차량을 활용한 캠페인을 전개하며 사회문제 해결과 공익증진에 기여해온 현대차 그룹의 대표 사회공헌 활동이다. 올해는 15회차를 맞아 운영에 어려움을 겪고 있는 초·중·고 소속 유소년 스포츠단을 지원한다.

유소년기 스포츠 활동은 기초체력 향상을 통해 신체 발달을 도울 뿐 아니라 공정한 경쟁과 팀워크를 바탕으로 사회성과 협동심을 키운다. 집중력과 사고력 향상, 책임감 함양, 정서적 안정 등 다양한 측면에서 긍정적인 영향을 준다. 이와 같은 순기능에도 불구하고 유소년 스포츠의 중요성에 대한 사회와 일반인들의 인식은 점차 낮아지고 있다. 지속적인 관심과 지원도 부족한 상황이다.


이에 현대차그룹은 유소년기 스포츠 활동의 중요성을 환기하는 계기를 마련하기 위해 총 30팀의 유소년 스포츠단을 선정, 이동차량·훈련용품·응급키트 등을 지원한다. 스포츠 전문가와 연계한 멘토링 프로그램도 제공한다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
