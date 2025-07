보이넥스트도어, 일본 앙코르 공연 전석 매진

그룹 보이넥스트도어가 일본 앙코르 콘서트 무대를 펼치고 있다. KOZ엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 일본 앙코르 공연을 마쳤다고 소속사 KOZ엔터테인먼트가 1일 밝혔다.

보이넥스트도어는 6월 28일부터 30일까지 도쿄 게이오 아레나에서 첫 단독 투어 앙코르 콘서트 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN'을 진행했다. 앞서 1~2월 일본 공연을 전 회차 매진시킨 데 이어 이번 앙코르 공연 역시 전석 매진됐다.

이번 공연에서는 기존 세트리스트에 커버 무대가 새롭게 추가됐다. 명재현, 이한, 운학은 Creepy Nuts의 'Bling-Bang-Bang-Born'을, 성호, 리우, 태산은 Mrs. GREEN APPLE의 '아오토나츠'를 선보였다.

대표곡 'I Feel Good', 'Nice Guy', '부모님 관람불가', '돌아버리겠다'와 일본 오리지널 곡 'GOOD DAY'를 비롯해 '오늘만 I LOVE YOU', '뭣 같아', 'One and Only', 'Earth, Wind & Fire' 등을 일본어로 열창했다.

멤버들은 '오늘만 I LOVE YOU', 'Serenade'를 무반주로 선창했고, 팬들이 떼창으로 호응했다. 'So let's go see the stars' 무대에서는 객석의 휴대전화 플래시가 켜지며 연출된 장면도 이어졌다. 앙코르에서는 '오늘만 I LOVE YOU'와 'Earth, Wind & Fire'가 추가로 공연됐다.

보이넥스트도어는 "팬들의 응원 덕분에 우리의 노래가 청춘의 배경음악이 됐다"며 "서울 공연에서는 180도 다른 무대를 선보일 예정"이라고 밝혔다.

보이넥스트도어는 오는 25일부터 27일까지 서울 KSPO DOME에서 첫 단독 투어의 마지막 공연을 연다.





