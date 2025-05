투어스, 일본 레코드협회 골드 인증 획득

그룹 투어스가 미니 3집 ‘TRY WITH US’로 일본 레코드협회에서 ‘골드’ 인증을 획득했다. 플레디스엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

그룹 TWS(투어스)가 일본에서 미니 3집으로 골드 디스크 인증을 받았다.

13일 일본레코드협회에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 3집 'TRY WITH US'는 4월 기준 누적 출하량 10만장을 돌파해 '골드' 인증을 획득했다. 일본레코드협회는 출하량 기준에 따라 '골드'(10만장), '플래티넘'(25만장), '더블 플래티넘'(50만장) 등으로 등급을 분류한다.

TWS는 데뷔 싱글 'Last Bell'에 이어 두 번째로 골드 인증을 받았다. 이번 성과는 오는 7월 예정된 일본 정식 데뷔에 앞서 거둔 기록으로, 현지 시장에서의 가능성을 나타냈다.

'TRY WITH US'는 청춘의 도전을 주제로 한 앨범으로, 타이틀곡 '마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?'가 수록됐다. 이 앨범은 오리콘이 발표한 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹'(5월 5일 자)에서 각각 2위를 기록했고, 빌보드 재팬 '핫 앨범'(4월 30일 자) 차트에서는 5위에 올랐다.

국내에서는 음악방송 6관왕을 달성하며, 5세대 보이그룹 가운데 최초로 음악방송 그랜드슬램을 기록했다.

TWS는 오는 7월 2일 일본 데뷔 싱글 'Nice to see you again'(원제 はじめまして)을 발표할 예정이다. 이번 싱글에는 일본 오리지널 곡을 포함해 총 3곡이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



