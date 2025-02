로제 '아파트' 빌보드 싱글차트 6위

'글로벌' 차트선 머라이어 캐리 제치고 최다 1위

블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스가 함께 부른 '아파트(APT.)'가 미국 빌보드 메인 싱글차트 상위권을 지켰다. 10일(현지시간) 빌보드에 따르면 '핫 100'에서 전주보다 세 계단 하락한 6위에 자리했다. 로제는 앞서 3위로 역대 K-팝 여성 가수 가운데 최고 순위를 기록했다.

빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 15주째 정상에 올라, 이 차트에서 선두를 가장 많이 달린 노래로 기록됐다. 종전 기록을 보유한 노래는 통산 14주 1위를 기록한 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)'였다.

2020년 도입된 '글로벌' 차트는 미국을 제외한 200여 나라의 스트리밍과 판매량을 토대로 순위를 산정한다.





