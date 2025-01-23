[인사] 광주과학기술원

▲정보컴퓨팅대학장 김강욱(정보컴퓨팅대학 전기전자컴퓨터공학과장 겸임) ▲자연과학대학장 석희용 ▲공과대학장 박지웅 ▲생명·의과학융합대학장 김용철 ▲정보컴퓨팅대학 AI융합학과장 김종원 ▲정보컴퓨팅대학 반도체공학과장 이동선 ▲정보컴퓨팅대학 AI정책전략대학원장 김준하 ▲자연과학대학 물리·광과학과장 김근영 ▲자연과학대학 화학과장 서지원 ▲자연과학대학 수리과학과장 황치옥 ▲공과대학 신소재공학과장 이주형 ▲공과대학 기계로봇공학과장 이재욱 ▲공과대학 환경·에너지공학과장 박영준 ▲생명·의과학융합대학 생명과학과장 김영준 ▲생명·의과학융합대학 의생명공학과장 정의헌 ▲인문사회과학부장 김건우 ▲인문사회과학부 부학부장 김동혁 ▲언어교육원장 고광희 ▲에너지융합대학원장 윤정원(한국문화기술연구소장 겸임) ▲대학지원실장 조영욱 ▲정보컴퓨팅대학 교학팀장 조란영 ▲자연과학대학 교학팀장 배연희 ▲공과대학 교학팀장 김효정 ▲생명·의과학융합대학 교학팀장 박윤경 ▲인문사회과학부 팀장 민경숙 ▲교무처 교무팀장 박인철 ▲감사부 팀장 남궁수
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
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