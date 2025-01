세븐틴·투바투·뉴진스, 美 ‘그래미 어워드’ 자선경매 의상 기부

콜드플레이, 빌리 아일리시 등 동참

그룹 세븐틴, 투모로우바이투게더(TXT), 뉴진스(NewJeans)가 무대 의상과 액세서리를 뮤직케어스(MusiCares) 자선 경매 물품으로 기부했다고 하이브 뮤직그룹이 21일 밝혔다.

뮤직케어스는 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 ‘그래미 어워드’를 주관하는 레코딩 아카데미(Recording Academy) 산하 자선 단체로, 매년 그래미 어워드가 열리기 전 자선 경매를 진행한다.

올해 경매에 세븐틴은 베스트 앨범 '17 IS RIGHT HERE'의 유닛 뮤직비디오 때 입은 의상과 액세서리를 기부했다. 투모로우바이투게더는 미니 6집 'minisode 3: TOMORROW'의 콘셉트 사진에서 선보인 의상을, 뉴진스는 지난해 3월 미국 로스엔젤레스(LA)에서 열린 2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워드(2024 Billboard Women in Music Awards)에서 입은 무대 의상을 내놨다.

이들이 뮤직케어스의 자선 경매에 참여하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 하이브 소속 방탄소년단이 2020년부터 2023년까지 참여했다. 당시 ‘다이나마이트’ 뮤직비디오와 2021 그래미 어워드 무대에서 입은 의상과 사인 마이크를 출품한 바 있다.

제67회 그래미 어워드는 다음달 2일(현지시간) LA 크립토닷컴 아레나에서 열리며, 올해 자선 경매에 링고 스타(Ringo Starr), 콜드플레이(Coldplay), 빌리 아일리시(Billie Eilish) 등이 동참한다.





