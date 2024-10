김정은 또 서울지도 펼쳤다[양낙규의 Defence Club]

인민군 2군단 방문… 서울공격 계획 논의 추정

한반도 지도엔 DMZ 위치에 굵게 파란 선 표기

김정은 북한 국무위원장이 또다시 서울 지도를 펼쳤다. 김 위원장은 이 자리에서 우리나라를 적국, 타국이라 부르며 "한국이 주권을 침해하면 물리력을 조건에 구애됨 없이, 거침없이 사용하겠다"고 위협했다.

김정은, 북한군 제2군단 지휘부 방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 인민군 제2군단 지휘부를 방문했다고 조선중앙통신이 18일 보도했다. 김 위원장은 지휘부를 방문한 자리에서 우리나라를 적국, 타국이라 부르며 "한국이 주권을 침해하면 물리력을 조건에 구애됨 없이, 거침없이 사용하겠다"고 위협했다. 2024.10.18 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2024-10-18 06:54:12/ <저작권자 ⓒ 1980-2024 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

