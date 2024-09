[오늘의 신상]스타벅스 코리아, 플레이모빌 협업 상품 外

바버, 알렉사 청과 콜라보 컬렉션

정관장, '바른예단' 세트 2종 출시

27일 유통업계가 선보인 신상품을 소개합니다. 스타벅스 코리아는 독일 완구 브랜드 '플레이모빌'과 협업한 여러 상품들을 이날부터 순차적으로 선보입니다. LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 36,361 전일가 14,850 2024.09.27 14:04 기준 관련기사 [오늘의신상]모든 원료서 밀가루 뺀 오뚜기 '비(非)밀카레' 外[오늘의신상]CU, 명륜진사갈비 간편식 출시 外LF '이자벨마랑' 청담점, 12년만에 리뉴얼 전종목 시세 보기 close 가 수입판매하는 영국 헤리티지 브랜드 '바버(Barbour)'는 영국의 패션 아이콘이자 크리에이터인 '알렉사 청(Alexa Chung)'과 함께한 협업 컬렉션을 출시했습니다. 또 정관장은 홍삼정, 황진단 제품과 적송목단 경대, 복 주머니, 은 귀이개, 옥 노리개, 예단봉투로 구성한 프리미엄 예단 세트를 내놨다.

독일 완구 브랜드와 콜라보

스타벅스 코리아가 독일 대표 완구 브랜드 ‘플레이모빌’ 콜라보레이션 상품들을 선보인다. [사진제공=스타벅스 코리아] AD 원본보기 아이콘

스타벅스 코리아는 독일 완구 브랜드 '플레이모빌'과 손잡고 한정판 피규어와 푸드, MD 등으로 구성된 협업 상품을 선보인다. 이번에 선보이는 피규어는 총 11종으로 27일부터 다음달 21일까지 총 4차례에 걸쳐 출시된다. 피규어는 이벤트 대상 음료 중 한 잔이 포함된 '버디 세트' 구매 시 만나볼 수 있다. 이벤트 대상 음료는 ▲오트 콜드 브루 ▲디카페인 플랫 화이트 ▲복숭아 아이스 티로 구성된 일반 음료 3종과 가을 프로모션 음료인 ▲마롱 헤이즐넛 라떼 ▲골든 애플 블랙 티 ▲블랙 글레이즈드 라떼 3종이다. 스타벅스 코리아는 이 밖에 피규어를 진열할 수 있는 '피규어 스탠드' 2종과 'SS 플레이모빌 리라 텀블러 355㎖', 'SS플레이모빌 킨토 트래블 텀블러 500㎖', '플레이모빌 핀&텀블러스트랩 세트' 등의 MD도 선보인다.

영국 대표 클래식 거장 간 만남

영국 헤리티지 브랜드 '바버'가 패션 크리에이터 '알렉사 청'과 협업한 컬렉션 이미지 [사진제공=LF] 원본보기 아이콘

영국 헤리티지 브랜드 '바버(Barbour)'는 영국의 패션 아이콘이자 크리에이터인 '알렉사 청(Alexa Chung)'과 함께한 여덟 번째 협업 컬렉션을 선보인다. 영국의 클래식을 대표하는 두 아이콘이 만난 이번 컬렉션 'The Edit By ALEXA'는 알렉사 청이 직접 크리에이티브 디렉터이자 디자이너로 참여했다. 알렉사 청은 바버의 130년 헤리티지를 연구해 브랜드의 오랜 빈티지 스타일에서 영감을 받은 클래식한 아우터 웨어와 니트 웨어를 소개한다. 또 이번 컬렉션에는 바버를 대표하는 타탄 체크 안감의 왁스 재킷, 다채로운 퀼팅 재킷을 포함해 스코틀랜드의 유명 니트웨어 브랜드인 '할리 오브 스코틀랜드(Harley of Scorland)'가 제작한 니트웨어를 만나볼 수 있다.

신혼부부를 위한 고급 예단 세트

정관장이 신혼부부를 위해 출신한 '바른예단 감동세트'와 '바른예단 정성세트' [사진제공=정관장] 원본보기 아이콘

정관장은 결혼을 앞둔 신혼부부를 위해 '바른예단 감동세트', '바른예단 정성세트' 2종을 출시했다. 이들 세트는 홍삼정, 황진단 제품과 적송목단 경대, 복 주머니, 은 귀이개, 옥 노리개, 예단봉투로 구성한 프리미엄 세트다. 특히, 거울이 달린 다용도 수납공간인 '적송목단 경대'는 양태석 나전칠기 장인이 직접 디자인했다. 양태석 나전칠기 장인은 붉은색과 목단 문양으로 부귀영화를 표현했다. 두 세트는 청색과 홍색의 전통 보자기로 포장해 품격을 더하고 고급스러움을 강조했다. 신제품은 정관장몰에서 구매 가능하다.





