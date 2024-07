[갤러리 산책]거대한 반려동물과 소녀…정우재 개인전

24일까지, 아르떼케이 정우재 개인전 '하루빛'

극사실적인 화법으로 환상적 이미지 구현

"그림이 가진 것 중 감동과 공감의 힘이 가장 크다고 믿는다. 보는 이의 마음, 정서를 움직이는 작업을 선보이고 싶었다."

정우재_Radiant-Overcoming the Limit 53.0×45.5cm oil on canvas 2024 [사진제공 = 아르떼케이]

아르떼케이가 하반기 첫 전시로 극사실주의 작가 정우재 개인전 '하루빛'을 개최한다. 24일까지 신사동 전시장 1층에서 열리는 이번 전시에서는 작가의 신작을 포함 총 21점의 작업을 공개한다.

정우재는 실재와 가상이 공존하는 환상의 순간을 통해 현대인의 결핍에 회복과 위로의 메시지를 전하는 작가다. 거대한 반려동물과 인물을 극사실주의 기법으로 구현한 환상적 이미지의 곳곳을 관찰하다 보면 관람자는 순수성을 회복하고 결핍을 채우는 경험을 하게 된다. 이번 전시에서는 반려견과 고양이, 관상어 작업을 모두 만날 수 있다.

자신을 있는 그대로 사랑해 준 반려견 ‘까망이’와 지내며 작가는 현실에서 느낀 결핍이 채워지는 것을 경험했다고 한다. 이 경험을 토대로 작업을 이어온 작가는 관람자들이 느끼는 공허함과 결핍들을 작품 속 거대하게 자리 잡은 반려동물로부터 위로받고, 또 부정적 감정을 해소하며 진실한 자아를 발견하고 마주하길 바라는 마음으로 전시를 기획했다.

작품에는 소녀와 다양한 반려동물이 등장한다. 정우재의 작품에 빠지지 않고 나타나는 소녀는 단발머리, 옆모습으로 일관되게 표현된다. 이는 극사실적인 작품 특성상 인물을 아이콘화하기 위한 작가의 의도가 반영된 것이다. 또, 작품 각각에 등장하는 반려동물들은 관계, 자존감 그리고 꿈과 희망을 의미하며 동시에 변화의 과정에 있는 우리를 비추는 존재가 되어 관람객과 교감한다.

정우재_Dear Blue-Embracing Each Others Light_89.4×130.3cm_oil on canvas_2024. [사진제공 = 아르떼케이]

